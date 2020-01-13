Покушения СБУ на Путина не было

Источник агентства РИА «Новости» в российских силовых структурах опроверг сообщение о якобы готовившемся теракте на Владимира Путина во время церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста.

- Это не так, - заявил источник агентства.

Перед этим в эфире канала «Россия-1» депутат Государственной думы Константин Затулин сообщил, что в декабре прошлого года Служба безопасности Украины готовила теракт на президента России на Крымском мосту.