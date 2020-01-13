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Покушения СБУ на Путина не было
13 января 2020, 19:54 • 142 • В России
Источник агентства РИА «Новости» в российских силовых структурах опроверг сообщение о якобы готовившемся теракте на Владимира Путина во время церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста.
- Это не так, - заявил источник агентства.
Перед этим в эфире канала «Россия-1» депутат Государственной думы Константин Затулин сообщил, что в декабре прошлого года Служба безопасности Украины готовила теракт на президента России на Крымском мосту.
Крымский мост: 4 года строительства железнодорожной части в одном ролике..Видео: Крымский мост/VK
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