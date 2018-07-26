Покушение на суверенитет России. Ответим? • 359 • Аналитика



Совместно с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку России аннексировать Крым и обещают поддерживать эту политику до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.



Вероятно, это должно как-то испугать русских, ведь без американского признания (и в США в это свято верят!) в мире не решается ни один вопрос. Теперь-то Путин точно испугается и немедленно Крым вернет!









Но почему-то совсем не страшно. И вот почему…



В 1940 году в США была принята «Декларация Веллеса», содержание которой было примерно таким же: США отказывались признать захват прибалтийских государств Советским Союзом. Эта декларация просуществовала до самого распада СССР и никак не мешала США сотрудничать с Москвой тогда, когда им это было необходимо или выгодно.



Да, при действующей декларации Веллеса США оказывали большую помощь СССР в период Второй мировой войны, поддерживали с СССР дипломатические отношения, продавали пшеницу и некоторую машиностроительную продукцию, вместе летали в космос («Союз» — «Аполлон»), проводили хоккейные «суперсерии» и в общем и целом вели себя настолько корректно, насколько это вообще возможно в отношении заклятого идеологического врага.



То есть все эти десятилетия упомянутая декларация была всего лишь «фигой в кармане», которую извлекали на свет только в самых редких случаях. И весьма велика вероятность, что новая «крымская декларация» окажется инструментом примерно такого же уровня эффективности и обязательности.



С другой стороны, есть от неё и положительный эффект: теперь в российских СМИ будет поменьше аналитических материалов, посвященных грядущему разделу Украины и её возможной передаче в российскую зону влияния. Робкие надежды на такой внезапно благоприятный исход у некоторых политологов и публицистов ещё теплились, но теперь, похоже, все мы станем чуть-чуть реальнее смотреть на вещи.



Вероятность активного использования этой декларации весьма невелика ещё и потому, что она является в первую очередь инструментом внутриполитической борьбы в самих США. Трамп любой ценой старается избавиться от обвинений в излишней «кремлефилии», и появление такой декларации, не имеющей никакого юридического веса, является для него хорошим пиар-ходом. Поэтому гораздо вероятнее, что этой бумагой будут чаще трясти на американских политических ток-шоу, нежели на двусторонних российско-американских переговорах.



Тем не менее, российский МИД в лице своего специального представителя Марии Захаровой уже прокомментировал появление этого документа.



А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным» декларациям.



То есть в нашем МИДе не оставляют надежды и на более радикальные перемены в двусторонних отношениях. А может, это вполне привычный уже троллинг «партнеров»: если уж Трампу нужно показать, как он не любит Россию, то почему бы и нам не показать, что Трамп для нас «не очень», и мы не верим в твердость принятых при нем решений?



Так или иначе, одно нам следует усвоить твердо: ждать от американцев серьезных уступок не приходится. Пока они торгуют не своими интересами, а только намеками на то, что этими интересами они могут как-то поступиться.



С другой же стороны, нам не помешало бы как-то ответить на такую неслыханную дерзость. А заодно и переговорное поле расширить… Карта-то козырная! Трамп — американский народный президент



Вероятно, нам стоило бы для начала разорвать дипотношения с Украиной и объявить признание киевского режима ошибкой. Потом принять аналогичную декларацию: дескать, мы никогда не признаем руководство Украины и само это государство, пока фашисты будут заседать в украинском парламенте.



А потом и о санкционном списочке подумать. Примерно о таком, какой американцы для Кубы разработали. То есть тотальном и бессрочном, с санкциями против компаний, инвестирующих на Украину, и даже частных лиц и политиков.



И тогда в обмен на признание Крыма российским мы сможем тоже торговать декларациями, а не реальными интересами страны. Госдепартамент США обнародовал официальный документ, разъясняющий позицию США по Крыму. Вкратце содержание декларации сводится всего к одному предложению: «Мы никогда не признаем Крым частью российской территории». (И это, строго говоря, является покушением на суверенитет России и поводом как минимум для отзыва посла из Вашингтона.)Вероятно, это должно как-то испугать русских, ведь без американского признания (и в США в это свято верят!) в мире не решается ни один вопрос. Теперь-то Путин точно испугается и немедленно Крым вернет!Но почему-то совсем не страшно. И вот почему…В 1940 году в США была принята «Декларация Веллеса», содержание которой было примерно таким же: США отказывались признать захват прибалтийских государств Советским Союзом. Эта декларация просуществовала до самого распада СССР и никак не мешала США сотрудничать с Москвой тогда, когда им это было необходимо или выгодно.Да, при действующей декларации Веллеса США оказывали большую помощь СССР в период Второй мировой войны, поддерживали с СССР дипломатические отношения, продавали пшеницу и некоторую машиностроительную продукцию, вместе летали в космос («Союз» — «Аполлон»), проводили хоккейные «суперсерии» и в общем и целом вели себя настолько корректно, насколько это вообще возможно в отношении заклятого идеологического врага.То есть все эти десятилетия упомянутая декларация была всего лишь «фигой в кармане», которую извлекали на свет только в самых редких случаях. И весьма велика вероятность, что новая «крымская декларация» окажется инструментом примерно такого же уровня эффективности и обязательности.С другой стороны, есть от неё и положительный эффект: теперь в российских СМИ будет поменьше аналитических материалов, посвященных грядущему разделу Украины и её возможной передаче в российскую зону влияния. Робкие надежды на такой внезапно благоприятный исход у некоторых политологов и публицистов ещё теплились, но теперь, похоже, все мы станем чуть-чуть реальнее смотреть на вещи.Вероятность активного использования этой декларации весьма невелика ещё и потому, что она является в первую очередь инструментом внутриполитической борьбы в самих США. Трамп любой ценой старается избавиться от обвинений в излишней «кремлефилии», и появление такой декларации, не имеющей никакого юридического веса, является для него хорошим пиар-ходом. Поэтому гораздо вероятнее, что этой бумагой будут чаще трясти на американских политических ток-шоу, нежели на двусторонних российско-американских переговорах.Тем не менее, российский МИД в лице своего специального представителя Марии Захаровой уже прокомментировал появление этого документа.То есть в нашем МИДе не оставляют надежды и на более радикальные перемены в двусторонних отношениях. А может, это вполне привычный уже троллинг «партнеров»: если уж Трампу нужно показать, как он не любит Россию, то почему бы и нам не показать, что Трамп для нас «не очень», и мы не верим в твердость принятых при нем решений?Так или иначе, одно нам следует усвоить твердо: ждать от американцев серьезных уступок не приходится. Пока они торгуют не своими интересами, а только намеками на то, что этими интересами они могут как-то поступиться.С другой же стороны, нам не помешало бы как-то ответить на такую неслыханную дерзость. А заодно и переговорное поле расширить…Вероятно, нам стоило бы для начала разорвать дипотношения с Украиной и объявить признание киевского режима ошибкой. Потом принять аналогичную декларацию: дескать, мы никогда не признаем руководство Украины и само это государство, пока фашисты будут заседать в украинском парламенте.А потом и о санкционном списочке подумать. Примерно о таком, какой американцы для Кубы разработали. То есть тотальном и бессрочном, с санкциями против компаний, инвестирующих на Украину, и даже частных лиц и политиков.И тогда в обмен на признание Крыма российским мы сможем тоже торговать декларациями, а не реальными интересами страны. Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 359 Источник Похожие новости Покушение на суверенитет России. Ответим? Бацька плохому не научит! 2018 год. Предчувствие смуты

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