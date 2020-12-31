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Покушение на новых министров? Опубликовано видео взрывов в аэропорту Йемена
31 декабря 2020, 10:20 • 40 • В мире
Три мощных взрыва прогремели в аэропорту Йемена в момент прибытия туда новых министров страны. Местные СМИ сообщают, что есть убитые и раненые, однако чиновники, по предварительным данным, не пострадали.
В Twitter появилось видео взрывов в аэропорту Адена в Йемене во время прибытия новых министров. Так, в аккаунте местного СМИ @disclosetv размещены кадры, на которых видно, как чиновники спускаются по трапу самолёта, гремит первый взрыв, в толпе встречавших начинается паника... Затем воздух сотрясают ещё два мощных взрыва.
По данным источников, один из взрывов произошёл в зале прилёта аэропорта. Не менее пяти человек стали жертвами ЧП, есть раненые, но министры, по предварительным данным, не пострадали. Официальных комментариев от властей страны пока нет.
В декабре находящийся в Саудовской Аравии президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади назначил новое правительство из 24 министров. В него вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, который выступает за отделение юга страны.
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