Покушение на новых министров? Опубликовано видео взрывов в аэропорту Йемена

В Twitter появилось видео взрывов в аэропорту Адена в Йемене во время прибытия новых министров. Так, в аккаунте местного СМИ @disclosetv размещены кадры, на которых видно, как чиновники спускаются по трапу самолёта, гремит первый взрыв, в толпе встречавших начинается паника... Затем воздух сотрясают ещё два мощных взрыва.

По данным источников, один из взрывов произошёл в зале прилёта аэропорта. Не менее пяти человек стали жертвами ЧП, есть раненые, но министры, по предварительным данным, не пострадали. Официальных комментариев от властей страны пока нет.

В декабре находящийся в Саудовской Аравии президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади назначил новое правительство из 24 министров. В него вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, который выступает за отделение юга страны.