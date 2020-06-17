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Покушение на Габунию: Грузинский политик заявил о "ярых врагах власти" в деле оскорбившего Путина

17 июня 2020, 00:00  •  35 • Политика
Леван Васадзе, говоря о деле, связанном с обвинениями в покушении на журналиста Габунию, подчеркнул, что предполагаемые жертвы покушения и есть "самые ярые враги власти" в Грузии. Потому и дело может оказаться с "двойным дном".
Служба госбезопасности Грузии сообщила о том, что в ходе спецоперации, которая проходила ещё на прошлой неделе, был задержан гражданин России. Грузинские представители настаивают, что российский задержанный принимал участие в организации покушения на телеведущего Георгия Габунию. Последний известен оскорбительными высказываниями в адрес родителей президента России Владимира Путина - вплоть до матерного оскорбления памяти предков.
К слову, тогда, в дни оскорблений, поступок Габунии осудили многие грузинские политики, в том числе президент страны Саломе Зурабишвили. Сегодня же мы видим, как закручивается очередная политическая интрига. О ситуации в беседе с Царьградом говорил бизнесмен и общественный деятель Леван Васадзе.
Собеседник Царьграда отметил, что сегодня следует дождаться результатов официального расследования. Хотя бы потому, что предполагаемые жертвы названного киллера - это "самые ярые враги нынешней власти" в Грузии.
"В данном инциденте важно подчеркнуть, что те, кто кричит о том, что задержанный хотел их убить, и есть самые ярые враги нынешней власти. Поэтому это наводит на определённые мысли. Безусловно, чтобы выносить суждения, а не просто жестикулировать, как либеральные журналисты, следует дождаться результатов официального расследования", - подчеркнул Леван Васадзе.

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