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Покупку электроэнергии у Белоруссии назвали опасной для Украины
28 ноября 2021, 13:50 • 127 • Политика
С предупреждением выступил предшественник Зеленского
Экс-глава Незалежной Петр Порошенко заявил, что покупка электроэнергии у Белоруссии – это ловушка для страны.
"Шоколадный король" намекнул на коварство белорусского лидера Александра Лукашенко. По мнению Порошенко, Минск планирует сделать Киев зависимым от поставок электричества. А "подсадив на иглу", белорусские власти непременно нанесут удар в самый критический момент.
"Беларусь прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15 – минус 20",
– заявил политик в эфире шоу The Week на телеканале Прямой (цитата по изданию "Обозреватель").
При этом бывший президент Украины подчеркнул, что у нынешних властей отсутствует понимание, как выйти из сложившегося сегодня энергокризиса, сохранив при этом независимость от других стран.
Порошенко дал совет главе Незалежной Владимиру Зеленскому. Мол, если у тебя нет стратегии, в этом следует сознаться и попросить помощи. Так, по мнению экс-президента, нужно созвать заседание СНБО и обсудить эту проблему, а также посоветоваться с главами парламентских фракций. Не преминул Порошенко предложить и свою помощь. Он выразил готовность объяснить, как при его президентстве "отключили российскую электроэнергию и перестали покупать российский газ".
Ранее Зеленский заявил, что в сложившейся ситуации он не видит альтернативы закупке электричества у Белоруссии.
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