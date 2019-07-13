Покупка Турцией С-400 может кончиться потерей США влияния на Ближнем Востоке - эксперт

Турция поставила под вопрос полувековые стратегические отношения с США. Так издание CNN оценило принятие на военной базе Мюртед первых частей российских систем ПВО С-400. В аналитической статье под заголовком "Турция купила российские ракеты С-400, предназначенные для того, чтобы сбивать самолёты НАТО" автор Тим Лайстер указывает на то, что сделка "цементировала тёплые отношения" Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

От сделки выиграли и Путин, и Эрдоган, полагает автор. Имея на руках системы, покрывающие воздушное пространство Сирии и своего давнего противника - Греции, Турция превращается в "независимого и влиятельного регионального игрока", более не нуждающегося в "ядерном зонтике" США.

Россия "счастлива", потому что сделка помогла "вбить клин в отношения Турции и США", пишет CNN. Турция становится "витриной" для российской оборонной промышленности.

Член Atlantic Council Аарон Штайн на страницах авторитетного журнала Foreign Affairs уверен, что Эрдоган не считает отношения с Вашингтоном такими же важными, какое значение им придают США. Ему вторит другой американский эксперт по Ближнему Востоку Стивен А. Кук, утверждавший, что "американская политика теперь должна исходить из того, что Турция - не враг Соединённых Штатов, но и не их друг".

Учитывая эти реалии, автор CNN приходит к выводу, что США не нужно продавать Турции F-35. "И Вы не делитесь своими лучшими самолетами со странами, которые не являются вашими друзьями", - подытожил Тим Лайстер.

Политический обозреватель Царьграда Камран Гасанов считает, что возмущение американских политологов отражает два стратегических опасения США.

"Анкара - главный проводник интересов США в регионе. Турция - это не только авиабаза Инджирлик, откуда совершаются боевые вылеты Пентагона и где размещены ядерные бомбы, но и мощная армия, вторая в НАТО. Учитывая враждебное отношение в регионе к Израилю и ослабление влияния Саудовской Аравии после убийства журналиста Хашукджи, на регион США могут влиять только через Турцию. Но теперь такого джокера у Вашингтона больше нет", - комментирует Гасанов.

Эксперт заметил, что в "потере" Турции виноваты сами американцы. США тянули с продажей "Пэтриотов", не хотели передавать технологии этих систем ПВО, вводили экономические санкции, попутно помогая организаторам госпереворота и курдским сепаратистам.

"Второй риск для американцев состоит в том, что, становящаяся после получения С-400 независимым игроком Турция сближается с геополитическим соперником США - Россией. Если Трамп под давлением Госдепа, Пентагона и Конгресса пойдёт на санкции, Эрдоган может ответить. Ответить как? Выгнать американцев с авиабазы Инджирлик и вместе с русскими попытаться выдавить их с востока Евфрата. А это начало конца почти векового присутствия США на Ближнем Востоке", - подчеркнул Гасанов.

В отличие от журналистов и экспертов, американские чиновники пока остерегаются поспешных мер. Ночью 12 июля и. о. главы Пентагона Марк Эспер обсудил ситуацию с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Последний заверил, что поставки С-400 были "необходимостью, а не ее предпочтением", и они не повлияют на отношения с США. Акар также добавил, что турецкое предложение о создании рабочей группы для разбора разногласий из-за С-400 всё еще в силе.