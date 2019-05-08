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Покупка с подвохом: На юге Сицилии предлагают любому желающему купить дом по цене полчашки кофе

08 мая 2019, 06:09  •  236 • В мире
Всего за 1 евро – практически цена полчашки кофе – предлагают купить целый дом на юге Сицилии местные власти любому желающему. Однако при ближайшем рассмотрении "аттракцион неслыханной щедрости" оказывается покупкой с подвохом. Ведь по условиям сделки покупателю придется отремонтировать новообретенную недвижимость, что влетит в копеечку.
О необычной акции властей небольшого города Муссомели на юге Сицилии (население – всего около 11 тысяч человек) сообщает издание The Sun. Любому желающему предлагают купить целый дом всего за 1 евро.
Однако сделка таит в себе подвох. Цена основана на условии отремонтировать купленный дом, а эти заброшенные здания преимущественно в плохом состоянии. При этом владелец должен уложить с ремонтом в годовой срок, иначе потеряет свой депозит в размере 8 тысяч долларов США.
Тем не менее, власти надеются, что желающие купить за символическую цену около ста домов найдутся (на продажу в ближайшее время планируют выставить еще 400 таких же объектов). Отметим, что по данным СМИ, ремонт влетит в копеечку - около ста долларов США за квадратный фут (примерно 0,3 метра). Придется также потратиться на оформление документов – от 4 тысяч до 6,5 тысяч долларов.
Отмечается, что таким образом власти города пытаются привлечь новых жителей или удержать старых. В Италии большой проблемой стала миграция людей из сельской местности или провинциальных городков в большие города.

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