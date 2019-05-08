Покупка с подвохом: На юге Сицилии предлагают любому желающему купить дом по цене полчашки кофе

О необычной акции властей небольшого города Муссомели на юге Сицилии (население – всего около 11 тысяч человек) сообщает издание The Sun. Любому желающему предлагают купить целый дом всего за 1 евро.

Однако сделка таит в себе подвох. Цена основана на условии отремонтировать купленный дом, а эти заброшенные здания преимущественно в плохом состоянии. При этом владелец должен уложить с ремонтом в годовой срок, иначе потеряет свой депозит в размере 8 тысяч долларов США.

Тем не менее, власти надеются, что желающие купить за символическую цену около ста домов найдутся (на продажу в ближайшее время планируют выставить еще 400 таких же объектов). Отметим, что по данным СМИ, ремонт влетит в копеечку - около ста долларов США за квадратный фут (примерно 0,3 метра). Придется также потратиться на оформление документов – от 4 тысяч до 6,5 тысяч долларов.

Отмечается, что таким образом власти города пытаются привлечь новых жителей или удержать старых. В Италии большой проблемой стала миграция людей из сельской местности или провинциальных городков в большие города.