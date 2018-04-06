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Покупают больше, чем продают: США увеличили импорт товаров из РФ на 17% в 2017 году

06 апреля 2018, 09:09  •  118 • В мире
России удалось увеличить экспорт в США на 17% — до $17 млрд, в то время как Вашингтон продал в РФ товаров на сумму $7 млрд. Такие данные представлены в отчёте Торгового представительства США. Рост товарооборота между двумя странами продолжается на фоне введённых Штатами санкций. После падения в 2015 году объём торговли Москвы и Вашингтона постепенно восстановился. При этом торговый дефицит США увеличился в 2017 году на 14,5%. Это означает, что американцы покупают у россиян больше товаров, чем продают им.
 
Reuters © Bob Riha Jr.
 

В отчёте Торгового представительства США, опубликованном в конце марта текущего года, сообщается, что товарооборот между Россией и Соединёнными Штатами значительно вырос в 2017 году. При этом ещё больше увеличилась разница между импортом российских товаров в США и американским экспортом в Россию.

«Торговый дефицит США с Россией в 2017 году составил $10 млрд, увеличившись на 14,5% ($1,3 млрд) по сравнению с 2016 годом. Объём американского товарного экспорта в Россию вырос на 20,6% ($1,2 млрд) по сравнению с предыдущим годом и составил $7 млрд. В то же самое время объём российского импорта в США составил $17 млрд, увеличившись за год на 17%», — сообщается в отчёте.

Другими словами, Соединённые Штаты в 2017 году купили у России товаров на сумму на $10 млрд больше, чем продали в РФ.

Такая значительная разница между импортом из России и экспортом объясняется тем, что американское производство имеет «очень слабые конкурентные позиции на сегодня», отметил в беседе с RT руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

«Дело в том, что очень большое количество товаров в России производится дешевле, чем в Соединённых Штатах. Это, безусловно, наше преимущество. Но это серьёзнейший недостаток США, который проявился в тех условиях, когда дальше они уже никак не могут. Конкурентоспособность российской экономики выросла. Нам не нужна большая часть их товаров, потому что если что-то российская экономика и потребляет, то потребляет из Китая и с азиатских рынков, но не из США», — сообщил эксперт.

  • globallookpress.com
  • © West Coast Surfer

Вместе с тем, по данным Торгового представительства США, также выросли и американские инвестиции в российскую экономику.

«Объём прямых иностранных инвестиций из США в Россию (в фондовый рынок) в 2016 году составил $10,6 млрд (последние имеющиеся данные), увеличившись на 23,8% по сравнению с 2015 годом. Наибольшая доля американских прямых инвестиций приходится на российскую обрабатывающую промышленность, информационный сектор и оптовую торговлю», — говорится в документе.

В отчёте ведомства сообщается, что из-за того, что правительство США пытается ослабить двусторонние отношения с Россией, способность «устранять торговые барьеры» на пути к российскому рынку у американского ведомства «сильно ограничена».

«Поскольку правительство США сократило объём двустороннего сотрудничества с Россией (в ответ на «российскую агрессию» на Украине), наша возможность создавать и снимать торговые барьеры в России оказалась кардинальным образом ограничена», — отмечается в отчёте.

По данным Федеральной таможенной службы, Россия традиционно поставляет в США металлы и изделия из них, что составляет около трети всего российского экспорта. Также Москва продаёт Соединённым Штатам минеральные продукты, драгоценные металлы, камни и продукцию химической промышленности. В список товаров на экспорт также входят российское оборудование, транспорт и древесина.

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В свою очередь, большую часть экспорта из США в Россию составляют машины и оборудование (43% от всего объёма американских товаров, поставляемых в РФ), а также продукция химической промышленности (16,5%). В значительно меньших объёмах Соединённые Штаты поставляют продовольственные товары (3,7%) и текстиль (менее 1%).

По информации Федеральной таможенной службы, в 2016 году США входили в пятёрку крупнейших торговых партнёров России. Доля Соединённых Штатов составляет 4% от общего объёма товарооборота России.

Временные трудности

Товарооборот между США и Россией начал постепенно расти после значительного спада в 2015 году. Так, с января по декабрь 2015 года двусторонние поставки Москвы и Вашингтона упали на 30%.

Как заявил в интервью ТАСС торговый представитель России в США Александр Стадник, причиной резкого падения товарооборота оказались санкции, которые заблокировали возможности для выстраивания сотрудничества между двумя странами.

«Санкции подрывают международные основы свободной торговли, а также доверие между партнёрами, ощущение стабильности», — заявил ранее Стадник.

К концу 2015 года товарооборот между Россией и США составил около $17,4 млрд, при этом в 2014 году объём торговли двух стран составлял $25 млрд.

  • Дональд Трамп
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

Тем не менее, несмотря на введённые санкции, в течение трёх лет уровень торговли Москвы и Вашингтона постепенно возвращается к досанкционному. По данным Торгового представительства США, за 2017 год товарооборот составил $24 млрд. В 2016 году, по оценке ФТС, он  составлял $19,97 млрд.

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Российское руководство неоднократно заявляло о неэффективности введённых США санкций. Так, в феврале текущего года президент России Владимир Путин заявил, что американские ограничительные меры оказались «бессмысленными».

«Главное, что цели, которые ставились авторами политики подобного рода, они не достигаются. В известном смысле это бессмысленное и вредное занятие», — заявил российский лидер в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

«Новая реальность»

США будут стремиться изменить баланс в торговле с другими странами за счёт введения новых ограничений, уверен руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Так, 23 марта текущего года американский президент Дональд Трамп ввёл 25%-ную пошлину на ввоз стали и 10%-ную — на импорт алюминия. В российском Минпромторге оценили ущерб российской экономике от введённых ограничений — не менее $2 млрд по стали и $1 млрд по алюминию. Россия уже начала проработку ответных мер к США в части введения пошлин. А в случае, если переговорный процесс не увенчается успехом, РФ обратится в суд ВТО. Решение Штатов возмутило также Китай и Японию, которые заявили, что также готовы оспаривать решение Вашингтона в судебном порядке.

«Это просто новая реальность в силу второй волны кризиса. Россия начала меняться в правильном направлении, а США не могут начать меняться, потому что перемены — например, ослабление доллара — будут означать крах американской гегемонии в мире и американского финансового лидерства. США этого допустить не могут», — отметил Колташов.

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По мнению главного экономиста Института фондовых рынков и управления Михаила Беляева, введение Соединёнными Штатами пошлин сократит товарооборот с другими странами.

«Это долгосрочная тенденция, она не ограничится алюминием и сталью. Она будет перенесена и в другие сферы. Видимо, позже тенденция введения пошлин перейдёт в высокотехнологичные сферы. Нам нужно ждать дальнейших пошлин. По факту это снизит товарооборот между США и зарубежными странами», — сообщил эксперт.

Вместе с тем Беляев предполагает, что объём торговли США и России останется стабильным, так как американцы продолжат проявлять интерес к российским научным разработкам.

«У Соединённых Штатов есть очень большой интерес по отношению к нам, прежде всего в области аэрокосмоса, фундаментальных достижений науки и техники. Эти сферы будут развиваться, политика на них влиять не может. Мы можем рассчитывать, что у нас товарооборот будет стабильным или немного увеличится», — резюмировал экономист.

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