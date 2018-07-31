Покупайте американское! Как Вашингтон влияет на качество техники НАТО • 76 • Аналитика





29 июля 2018 года. Малага, Испания. Команда испанских ВВС «Patrulla Aguila» выступает на международном авиафестивале в Торре-дель-Мар



В то время как Россия демонстрирует высокую боеспособность, мобильность и постоянную готовность российских вооруженных сил, страны Североатлантического альянса паникуют и рассчитывают на поддержку США, которые угрожают выйти из НАТО, если Европа не удвоит целевые показатели своих расходов на оборону до четырех процентов (стоит указать, процентов чего: ВВП или бюджета?). Трамп подкрепляет свое давление на европейских союзников угрозами в отношении торговли, обещая «ужесточить защиту от европейского экспорта в Соединенные Штаты». Полностью потерявшая свою военную самостоятельность Европа вынуждена уступать, иначе ей придется столкнуться лицом к лицу с такими гигантами на театре военных действий, как Россия и Китай.





Происходит это потому, что при всех ссылках на “европейскую оборонную самобытность” оборона ЕС на практике продолжает строиться как составная часть НАТО. Такая политика лишает ЕС самостоятельного военного производства при крупных конфликтных ситуациях без обращения через НАТО к военным ресурсам Северной Америки. Это усложняет работу инженерно-техническому персоналу, увеличивая физическую и психологическую нагрузку, что отрицательно сказывается на качестве производимой техники. Также на качество отрицательно влияет тот факт, что военно-промышленный комплекс ЕС вынужден постоянно балансировать между стремлением обслуживать собственный рынок вооружений и необходимостью внешней экспансии.



Для ЕС такой расклад сил таит угрозу того, что «европейская промышленность будет низведена до статуса субпоставщика ведущих американских подрядчиков, тогда как важнейшие оборонные ноу-хау по-прежнему оставались бы в их руках» с неизбежными при этом политическими последствиями.



США, заинтересованные в своей центростремительной роли в географии военных заказов, штампуют оружие и военную технику для продажи на мировой арене, при этом вся секретная составляющая остается у производителей. Для США эта крайне выгодная политика.



При этом США периодически забывают о качестве. Плохое качество — элементарный человеческий фактор в постоянно напряженной и стрессовой гонке за количеством. В качестве примера: крайне слабая модель истребителя F-35. Но развернуто его грандиозное производство. И США в своем стремлении занимать лидирующие позиции на военном рынке были намерены его продавать. Однако ряд стран, прежде заключивших контракты на его приобретение, хотели эти контракты разорвать. От «кастрюли с болтами» или «беременного пингвина», как прозвали F-35, пытались отказаться Австралия и Дания. Но у них ничего не вышло.



Теперь ищут новых покупателей, разумеется, при помощи выкручивания рук. Трамп во время встречи с Меркель заставил канцлера отказаться от собственных евроистребителей «Тайфун» и подписать договор о приобретении F-35. И снова США продвигает свой товар, лишая Европу самостоятельного производства! В связи с чем в германской прессе появились язвительные заголовки: «Боже, храни США, потому что с F-35 они неспособны защитить себя сами». В качестве техники внушения Трамп использовал заявление о том, что Германия из рук вон плохо выполняет свои финансовые обязательства перед НАТО (т.е. перед США), а это может привести к печальным для страны последствиям — и политическим, и экономическим.



Таким образом, несмотря на самый большой в мире военный бюджет НАТО, несмотря на больше сотни военных баз за рубежом, ВС европейских стран часто являются устаревшими, и у них нет того, что называется стратегическими средствами: возможностей по переброске сил по воздуху, средств воздушной дозаправки, дальних бомбардировщиков, высокоточного оружия и средств ПВО. А США, которые располагают всеми вышеперечисленными возможностями в большом количестве, часто грешат качеством. Во все времена положение на мировой арене определялось военным потенциалом. В современном мире именно наличие вооруженных сил считается гарантией безопасности. И, несомненно, так и есть, до того момента, где речь идет о качестве, а не о количестве.В то время как Россия демонстрирует высокую боеспособность, мобильность и постоянную готовность российских вооруженных сил, страны Североатлантического альянса паникуют и рассчитывают на поддержку США, которые угрожают выйти из НАТО, если Европа не удвоит целевые показатели своих расходов на оборону до четырех процентов (стоит указать, процентов чего: ВВП или бюджета?). Трамп подкрепляет свое давление на европейских союзников угрозами в отношении торговли, обещая «ужесточить защиту от европейского экспорта в Соединенные Штаты». Полностью потерявшая свою военную самостоятельность Европа вынуждена уступать, иначе ей придется столкнуться лицом к лицу с такими гигантами на театре военных действий, как Россия и Китай.Происходит это потому, что при всех ссылках на “европейскую оборонную самобытность” оборона ЕС на практике продолжает строиться как составная часть НАТО. Такая политика лишает ЕС самостоятельного военного производства при крупных конфликтных ситуациях без обращения через НАТО к военным ресурсам Северной Америки. Это усложняет работу инженерно-техническому персоналу, увеличивая физическую и психологическую нагрузку, что отрицательно сказывается на качестве производимой техники. Также на качество отрицательно влияет тот факт, что военно-промышленный комплекс ЕС вынужден постоянно балансировать между стремлением обслуживать собственный рынок вооружений и необходимостью внешней экспансии.Для ЕС такой расклад сил таит угрозу того, что «европейская промышленность будет низведена до статуса субпоставщика ведущих американских подрядчиков, тогда как важнейшие оборонные ноу-хау по-прежнему оставались бы в их руках» с неизбежными при этом политическими последствиями.США, заинтересованные в своей центростремительной роли в географии военных заказов, штампуют оружие и военную технику для продажи на мировой арене, при этом вся секретная составляющая остается у производителей. Для США эта крайне выгодная политика.При этом США периодически забывают о качестве. Плохое качество — элементарный человеческий фактор в постоянно напряженной и стрессовой гонке за количеством. В качестве примера: крайне слабая модель истребителя F-35. Но развернуто его грандиозное производство. И США в своем стремлении занимать лидирующие позиции на военном рынке были намерены его продавать. Однако ряд стран, прежде заключивших контракты на его приобретение, хотели эти контракты разорвать. От «кастрюли с болтами» или «беременного пингвина», как прозвали F-35, пытались отказаться Австралия и Дания. Но у них ничего не вышло.Теперь ищут новых покупателей, разумеется, при помощи выкручивания рук. Трамп во время встречи с Меркель заставил канцлера отказаться от собственных евроистребителей «Тайфун» и подписать договор о приобретении F-35. И снова США продвигает свой товар, лишая Европу самостоятельного производства! В связи с чем в германской прессе появились язвительные заголовки: «Боже, храни США, потому что с F-35 они неспособны защитить себя сами». В качестве техники внушения Трамп использовал заявление о том, что Германия из рук вон плохо выполняет свои финансовые обязательства перед НАТО (т.е. перед США), а это может привести к печальным для страны последствиям — и политическим, и экономическим.Таким образом, несмотря на самый большой в мире военный бюджет НАТО, несмотря на больше сотни военных баз за рубежом, ВС европейских стран часто являются устаревшими, и у них нет того, что называется стратегическими средствами: возможностей по переброске сил по воздуху, средств воздушной дозаправки, дальних бомбардировщиков, высокоточного оружия и средств ПВО. А США, которые располагают всеми вышеперечисленными возможностями в большом количестве, часто грешат качеством. Автор: Марк Н. Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 76 Источник Похожие новости «Движение» Стивена Бэннона — против Сороса и против России Северный широтный ход: всего одна ложка дёгтя Ельцин-центр в Москве: издевательство власти или символ грядущих поражений?

Заговор британских ведомств против России, или Логика для самых маленьких Покупайте американское! Как Вашингтон влияет на качество техники НАТО Нам нужно бороться за свои права! Митинг в Краснодаре Новости партнеров