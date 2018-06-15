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Покупательская неспособность

15 июня 2018, 18:09  •  32 • Карикатуры

Канадцы начали бойкотировать американские товары после обострения отношений между Дональдом Трампом и Джастином Трюдо. Ранее американский президент раскритиковал канадского премьера за "несправедливые" торговые барьеры против США.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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