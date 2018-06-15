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Покупательская неспособность
15 июня 2018, 18:09 • 32 • Карикатуры
Канадцы начали бойкотировать американские товары после обострения отношений между Дональдом Трампом и Джастином Трюдо. Ранее американский президент раскритиковал канадского премьера за "несправедливые" торговые барьеры против США.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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