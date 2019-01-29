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«Покупатель имеет право знать»: Медведев подписал постановление о маркировке молока без растительного жира

29 января 2019, 21:39  •  81 • В России
Правительство утвердило постановление о размещении специальных пометок на молочной продукции. Натуральные товары должны будут иметь особую маркировку, а также размещаться в магазинах отдельно от других изделий из молока. Изменения вступят в силу с 1 июля 2019 года. Как пояснил глава правительства Дмитрий Медведев, цель новых норм — защита прав потребителей, а также поддержка малых и средних предприятий, производящих натуральную продукцию.
 
РИА Новости © Владимир Песня
 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об особой маркировке молока и молочных продуктов. Если они не содержат заменителей молочного жира, то на упаковке должна быть сделана соответствующая пометка.

«Это постановление правительства, которое касается условий размещения молока и молочной продукции в организациях розничной торговли... Мы дополняем правила продажи отдельных товаров. Согласно этому постановлению, молочные продукты в каждом торговом зале должны быть размещены отдельно и сопровождаться указанием о том, что это продукты без заменителя молочного жира», — заявил премьер на совещании по подготовке госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

Он также подчеркнул, что «покупатель имеет право знать, что он приобретает».

По словам главы правительства, сама по себе технология использования растительных жиров имеет свои преимущества. Она позволяет производителям увеличивать срок хранения молочной продукции и снижать себестоимость.

«Там есть свои плюсы, но далеко не всегда эти детали прописаны на упаковке, и, скажем по-честному, не все хотят эти продукты покупать», — отметил премьер.

  • Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

По оценке правительства, новые требования будут полезны также малым и средним предприятиям, которые занимаются производством молока. Ведь им непросто конкурировать с большими производствами, особенно если их натуральные продукты имеют короткий срок реализации. А если продукция без заменителей будет иметь свою маркировку, это позволит привлечь дополнительных клиентов. Новые правила вступят в силу 1 июля 2019 года.

Выгода потребителя

Председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко, со своей стороны, отметил, что постановление правительства РФ в первую очередь направлено на защиту покупателей. Ведь маркировка и особое размещение товаров без растительных заменителей существенно облегчат процесс покупки.  

«Это очень важное решение с точки зрения потребителя. Потому что, к сожалению, сейчас очень много всяких названий, которые часто вводят потребителя в заблуждение. Иногда, подходя к полке, люди берут продукт, который они считают стопроцентно молочным, а потом выясняется, что это не так», — подчеркнул эксперт.

Теперь же определиться с выбором будет намного проще. Это сэкономит время и бюджет покупателей. 

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав планирует также ввести маркировку продуктов в соответствии с содержанием в них элементов, избыточное потребление которых способствует развитию хронических неинфекционных заболеваний. Например, это жиры, добавленный сахар, поваренная соль. Таким образом, продукты должны будут разделиться на три группы по уровню полезности для здоровья.  

Наименования и шрифты

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Стоит отметить, что информация об  использовании в товарах заменителей молочных жиров присутствовала и ранее. Но чёткой маркировки не было, и сами названия товаров могли вводить потребителей в заблуждение. Новое же постановление правительства решило это проблему. Об этом RT рассказал исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артём Белов.

«Мало кто из потребителей увидит разницу между сыром и сырным продуктом. Сейчас в этом вопросе поставлена точка. Продукты очень чётко разводятся с точки зрения наименований, и потребитель от этого выигрывает. Можно сравнить: есть «сыр», а есть «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии сыра». То есть уже не остаётся сомнений, какой продукт из чего состоит», — подчеркнул представитель компании «Союзмолоко».

По его словам, постановление правительства также связано с изменением регламента Таможенного союза, который касается молочных продуктов. Оно относится к шрифтам, которыми написана информация о заменителях молочных жиров и их составе. Теперь будет определён размер и контрастность букв. Таким образом, потребитель быстрее сможет найти все необходимые данные о продукции. 

  • Молочная продукция на производстве
  • © Варвара Гертье

Но вот в том, что новые правила помогут бороться с фальсификацией, Артём Белов сомневается. По его оценке, заставить недобросовестных производителей честно указывать данные на упаковке может только существенное ужесточение наказаний.

Напомним, в июне 2018 года Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором по поручению правительства России провело масштабную проверку молочного рынка. В Центральном округе была произведена закупка 16 популярных образцов продукции из Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Орловской, Рязанской, Тверской и Тульской областей. Ни в одном из образцов не было найдено опасных бактерий, но 25% продукции было изготовлено с нарушениями. 

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