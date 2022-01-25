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Покупать доллары уже поздно? Экономист предупредил о вмешательстве Банка России

25 января 2022, 01:45  •  149 • Политика
Курс доллара на Мосбирже превысил 79 рублей впервые с ноября 2020 года. "Покупать доллары поздно, успокойтесь, никому не советую играть против Банка России, это очень плохая идея", - предупредил экономист.
В понедельник, 24 января, курс доллара к рублю резко вырос до 79,5 впервые с ноября 2020 года, гласят данные Мосбиржи. Однако биржевой аналитик Дмитрий Голубовский предостерёг граждан России от покупки американской валюты.
Он объяснил это тем, что момент для покупки долларов уже упущен. Банк России начал валютную интервенцию, направленную на стабилизацию курса национальной валюты. Эксперт отметил, что у России достаточно золотовалютных резервов, чтобы опустить курс доллара до 65 рублей.
Покупать доллары поздно, успокойтесь, никому не советую играть против Банка России, это очень плохая идея,
- сказал Дмитрий Голубовский в беседе с "Ридусом".
Также он выразил сочувствие всем тем, кто в последние месяцы покупал акции русских компаний в расчёте на быструю прибыль.

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