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Покрышки не для "майдана": Для чего в Армении свозят шины к границе с Азербайджаном
24 июля 2020, 20:05 • 69 • Политика
На границе с Азербайджаном появилась гора из автомобильных покрышек, привезённых со всей Армении. Новый "майдан"? В чём дело, объяснил военный журналист Семён Пегов.
На окраине армянского города Берд, расположенного рядом с границей Азербайджана, появилась огромная гора автомобильных покрышек. Это не свалка и не подготовка к "майдану", а материалы для блокпоста. Как это работает, объяснил военный журналист проекта WarGonzo Семён Пегов.
Оказалось, всё довольно просто. Шины ставятся сверху, одна на другую, а в полость между ними засыпается песок. В итоге получается довольно неплохое укрепление. Таким образом можно относительно дёшево и быстро построить укрепрайон.
Напомним, что 12 июля на границе между Азербайджаном и Арменией произошло боестолкновение, которое стоило жизни 16 военнослужащим с обеих сторон. Баку и Ереван обвиняют друг друга в этом инциденте. Отношения между двумя государствами сильно напряжены.
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