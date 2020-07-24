Покрышки не для "майдана": Для чего в Армении свозят шины к границе с Азербайджаном

На окраине армянского города Берд, расположенного рядом с границей Азербайджана, появилась огромная гора автомобильных покрышек. Это не свалка и не подготовка к "майдану", а материалы для блокпоста. Как это работает, объяснил военный журналист проекта WarGonzo Семён Пегов.

Оказалось, всё довольно просто. Шины ставятся сверху, одна на другую, а в полость между ними засыпается песок. В итоге получается довольно неплохое укрепление. Таким образом можно относительно дёшево и быстро построить укрепрайон.

"Это пример дикой солидарности всех армян, которые на самом деле собирают эти покрышки для того, чтобы построить блокпосты на новых позициях", - сообщил Семён Пегов в своём новом видео.

Напомним, что 12 июля на границе между Азербайджаном и Арменией произошло боестолкновение, которое стоило жизни 16 военнослужащим с обеих сторон. Баку и Ереван обвиняют друг друга в этом инциденте. Отношения между двумя государствами сильно напряжены.