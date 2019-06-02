"Покрыли себя позором". Кадыров осудил снесших бюст маршалу Жукову националистов

ТАСС, 2 июня. Вандалы, разрушившие бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова в Харькове, покрыли себя позором, написал в воскресенье в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Сегодня, 2 июня, в Харькове участники различных "секторов", "корпусов" и "блоков" снесли бюст маршала Победы Георгия Жукова и водрузили на постамент флаг Украины. Уверен, что сотни городов мира посчитали бы за честь иметь в своих парках, скверах и на площадях памятник Георгия Жукова. Если в Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст, они ничем не прославились, а покрыли себя позором", - говорится в сообщении.

Как отметил глава региона, "погромщики хотели сделать жест в сторону Запада, но просчитались, ибо в повергнутом войсками Жукова Берлине никому не пришло бы в голову совершать подобные позорные действия".

По словам Кадырова, Георгий Жуков - легендарный полководец мирового масштаба. "Российский народ знает и чтит своих национальных героев! И так будет всегда", - заключил глава региона.

Ранее представители националистических организаций во время пикета съезда партии "Доверяй делам" снесли бюст Георгию Жукову в Харькове. При этом они заявили, что действуют в рамках закона о декоммунизации.