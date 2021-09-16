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Покрасневшее море и предсмертные судороги: Власти Фареров не увидели беды в убийстве 1400 дельфинов

16 сентября 2021, 23:25  •  59 • В мире
Покрасневшее от крови море и предсмертные судороги млекопитающих - жестокая традиция Фарерских островов. Новый "рекорд" шокировал мир, но власти Фареров не увидели беды в убийстве 1400 дельфинов.
На Фарерских островах прошла традиционная охота на китообразных. Ни разу за последние 20 лет не убивали такое количество дельфинов. В этом году умертвили 1400 особей. Люди на лодках согнали животных в бухту, где было слишком мелко, чтобы млекопитающие уплыли. Там и проводился забой.
Охотников оказалось слишком мало, чтобы охота завершилась быстро. Животные страдали и мучались дольше, чем обычно. Представитель островов в парламенте Дании Сьюрдур Скааль заговорил о покрасневшем от крови море и предсмертных судорогах, в которых бились дельфины и киты. Однако он дал понять, что это нормально.
"Это как скотобойня под открытым небом", - провёл он параллель.
По мнению Скааля, там, где забивают свиней, происходит то же самое, но за закрытыми дверями. Он добавил, что мясо китов употреблять в пищу лучше, чем свинину.
Слова парламентария привело немецкое издание Das Erste. Власти Фареров не увидели беды в убийстве огромного числа дельфинов. Например, министр сельского хозяйства и рыболовства региона Якоб Вестергард сообщил, что каждый из участников охоты имел соответствующую лицензию, а все животные были "убиты эффективно и быстро".
В статье содержится и иное мнение. Глава немецкого отделения экологической организации Sea Shepherd Мануэль Абраас предположил, что такое количество мяса жители Фарерских островов съесть просто не смогут. Не исключено, что большая часть добытого будет выброшена или затоплена в каких-то бухтах.

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