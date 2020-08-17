Покойника только-только похоронили, но... На "белорусском майдане" устроили сатанинский ритуал

Автор Telegram-канала "Жёлтые сливы" опубликовал субботнее видео из Минска, которое, по его мнению, наглядно демонстрирует нравы "мирных протестующих".

Так, несмотря на волю семьи погибшего в Минске активиста, у станции метро "Пушкинская" собравшиеся устроили самые настоящие танцы.

"Покойника только-только похоронили, а они уже пляшут и скачут на месте его гибели. В прямом смысле на костях", - отмечает автор канала.

По его словам, это не христианская и даже не человеческая солидарность, а просто какой-то "сатанинский ритуал".