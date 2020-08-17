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Покойника только-только похоронили, но... На "белорусском майдане" устроили сатанинский ритуал
17 августа 2020, 07:55 • 182 • Политика
Вопреки воле родных погибшего в Минске активиста протестующие устроили у станции метро "Пушкинская" в Минске танцы. На это обратил внимание автор канала "Жёлтые сливы", отметив, что покойника только-только похоронили, а на "белорусском майдане" осуществили просто сатанинский ритуал.
Автор Telegram-канала "Жёлтые сливы" опубликовал субботнее видео из Минска, которое, по его мнению, наглядно демонстрирует нравы "мирных протестующих".
Так, несмотря на волю семьи погибшего в Минске активиста, у станции метро "Пушкинская" собравшиеся устроили самые настоящие танцы.
"Покойника только-только похоронили, а они уже пляшут и скачут на месте его гибели. В прямом смысле на костях", - отмечает автор канала.
По его словам, это не христианская и даже не человеческая солидарность, а просто какой-то "сатанинский ритуал".
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