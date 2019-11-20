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Покой нам только снится

20 ноября 2019, 14:24  •  22 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Сенаторы предложили внести поправки в КоАП, чтобы можно было привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.

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