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Покой нам только снится
20 ноября 2019, 14:24 • 22 • Карикатуры
Сенаторы предложили внести поправки в КоАП, чтобы можно было привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
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