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"Покормит завтраком": Зеленский совершит бессмысленный визит к Макрону - политолог

15 апреля 2021, 21:05  •  75 • Политика
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Gao Jing/Xinhua/www.globallookpress.com
Украинский лидер будет просить главу Пятой Республики посодействовать принятию Незалежной в НАТО
Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Париж к лидеру Франции Эммануэлю Макрону не принесет для киевского режима никаких результатов. Такой прогноз завтрашнему визиту украинского лидера на берега Сены дала политолог Наталия Елисеева.
Она отметила, что поездка главы Незалежной объясняется ростом напряженности в Донбассе и якобы усилением военного присутствия России рядом с границей соборной. А вот Париж интересует вопрос выполнения Киевом внутриукраинских реформ.
Макрон и другие лидеры Европы принимают Зеленского не потому, что им важно сотрудничество с Незалежной, а для соблюдения дипломатического этикета. Эксперт считает, что Украина ничего не может предложить Франции, однако взаимодействие двух государств продиктовано определенной политической игрой.
Елисеева предположила, что, вероятно, пан Зеленский и мусью Макрон обсудят военную тематику, а именно членство соборной в Североатлантическом блоке.
"Условия вступления в НАТО зависят от проведения реформ. С учетом определенных экономических моментов Макрон прекрасно понимает, что открыто против России не пойдет. Поэтому это будет все на уровне взаимных обещаний, кормления завтраками, но дальше это никуда не сдвинется", – сказала политолог в комментарии для телеканала "360".
Поскольку Франция является одной из основательниц НАТО, скорее всего, пан Зеленский приложит усилия на то, чтобы уболтать Макрона способствовать вступлению Украины в организацию, которую ранее лидер Пятой Республики уже не раз резко критиковал. В частности, Макрон объявлял о "смерти мозга" альянса в связи с неадекватными, как он полагает, действиями Турции.
Сегодня стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель присоединится к беседе президентов Франции и Украины по видеосвязи.

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