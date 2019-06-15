Покончить с торговыми войнами, объединиться во имя мира: О чем говорил Путин на заседании СВМДА

Президент России Владимир Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе на своем автомобиле "Аурус". Отметим, что на сегодняшнем заседании присутствуют не менее 13 представителей международных организаций, в том числе из ООН и ОБСЕ.

Кстати, вопросы, вынесенные на повестку дня саммита СВМДА, во многом совпадают с темами прошедшего ранее саммита ШОС в Бишкеке. Стороны обсуждали актуальные вопросы повестки дня, а также поднимали темы, которые уже звучали на саммите ШОС в Бишкеке.

Торговые войны как "бои без правил"

Российский лидер затронул одну из важных тем - торговые войны. В частности, он отметил, что Россия призывает объединить усилия для восстановления справедливости в мировой экономике. Сейчас, как отметил президент России, торговые войны, которые ведутся ведущими державами, все больше напоминают "бои без правил".

"Фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами, - заметил президент. - И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации".

Он также рассказал, как можно сейчас восстановить доверие и утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия.

"В качестве первого шага нужно хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу, - отметил российский президент. - Имею в виду товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование. Думаю, с этим трудно не согласиться".

Безопасность в Азии

Также Путин подчеркнул, что Россия выступает за активизацию усилий по формированию системы безопасности в Азии, которая должна быть основана на принципах международного права и устава ООН. Он пояснил, что речь идет о таких принципах, как: взаимное доверие, добрососедство, уважение суверенитета и, конечно же, невмешательство во внутренние дела.

"По-настоящему устойчивой стабильности в Азии можно добиться лишь путем урегулирования кризисных ситуаций и конфликтов и последовательного противодействия террористической угрозе, - уверен российский лидер. - Нам сейчас следует усиливать сотрудничество в противодействии террористическим группировкам".

Он напомнил, как важно сделать все, чтобы не подпустить террористов к химическому, биологическому и иным видам оружия массового уничтожения.

Безопасность в Иране и КНДР

Вопрос ситуации на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове также обсудили на СВМДА. Здесь Путин отметил следующее: нужно добиваться снижения напряженности на Корейском полуострове.

"Здесь нет и не может быть альтернативы мирному дипломатическому пути", — подчеркнул он.

Но говоря о безопасности, трудно не вспомнить демонстративный выход США из ядерной сделки с Ираном.

"Он сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия, - считает Владимир Владимирович. - Единственным разумным решением в этой ситуации Россия полагает продолжение выполнения участниками плана своих обязательств и сама так и намерена поступать".

Ситуация в Сирии

Еще одной актуальной для обеспечения безопасности в Азии задачей Путин назвал долгосрочную стабилизацию в Сирии.

"Реальную отдачу приносит координация России, Ирана и Турции в астанинском формате, - подчеркнул он. – Сейчас также важно максимально быстро приступить к подготовке необходимых для нормализации в Сирии политических преобразований".

Что говорят лидеры других стран

О том, что в настоящее время Ближний Восток превратился в один из самых кризисных регионов мира, в том числе из-за вмешательства ряда стран в его дела, заявил президент Ирана Хасан Роухани. Он напомнил про инцидент с СВПД и американскую агрессивную политику.

"Это превратило наш регион в один из самых кризисных и нестабильных регионов в мире", - сказал Роухани в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон акцентировал внимание на растущей угрозе терроризма, незаконного оборота наркотиков и киберпреступности. Все это, отметил он, угрожает региональной и международной безопасности.

"Растущая угроза терроризма и экстремизма, организованной транснациональной преступности, незаконного оборота наркотиков и киберпреступности уже угрожает региональной и международной безопасности, - подчеркнул Рахмон. - Борьба с этими угрозами требует от всех государств-членов принятия срочных мер".

О том, что страны СВМДА должны объединиться ради достижения мира в азиатском регионе, заявил президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена.

"СВМДА является очень важной организацией для нашего региона, и, как нам известно, будущее принадлежит Азии, - сказал он. - Государства-члены СМДА должны высказать свою приверженность достижению мира в регионе".

Он напомнил, что сейчас важно наладить добрососедские отношения, чтобы этим привнести мир и порядок в регион.