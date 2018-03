Поколения Х и Y против поколения Z • 122 • Аналитика «Каждое новое поколение считает себя умнее предыдущего и мудрее последующего».

Дж. Оруэлл



Не так давно на "ВО" зашел разговор о проблемах поколений. Как и всегда нашлись те, кто утверждал, что «в обществоведении не бывает "людей нашего поколения". Бывают "люди нашего мировоззрения". Думается, что читателям ВО будет интересно познакомиться и с «теорией поколений» и с тем, как она влияет на процесс изучения общества в наши дни.



Думается, что для тех, кто внимательно читает статьи на ВО, очевидно, что многие из авторов так или иначе пытаются найти ответ на вопрос века: почему вроде бы могучая страна, сумевшая послать человека в космос так, в общем-то, легко развалилась практически без единого выстрела. Какие факторы сыграли тут свою роль, ну, не считая, конечно, идей о «шпионах», засланных буржуинами все развалить. Потому, что тогда автоматически возникает вопрос: почему наши шпионы не смогли развалить все «там»? И если у нас «всех купили», то почему мы не купили всех там? Или это неправильное управление информацией привело к тому, что, со временем оно настолько расшатало информационный фундамент нашего общества, что оно так легко разрушилось в 1991-ом, когда, в общем-то, никто из читавших в то время газету «Правда» не выступил на защиту столь совершенного государства «новой исторической общности людей – советского народа». Почему революция имевшая место в 1917 году все же потерпела в итоге поражение?









Одна из причин, как это ни странно, заключается в том, что до пяти лет человек узнает о жизни больше, чем за всю свою оставшуюся жизнь и, соответственно, передает будущим поколениям большую часть именно своего раннего жизненного опыта (и образования!), а не позднего. Большая часть жителей России к 1917 году были безграмотными крестьянами и, как здесь уже не раз объяснялось, – «плохие делали плохих». К тому же между отменой крепостного права в 1861 и революцией 1917-ого прошло всего 56 лет, то есть делали ее в лучшем случае внуки вчерашних рабов, а то и их дети, если считать, как это принято в социологии век за жизнь трех поколений.



В свое время в работе «Задачи пролетариата в нашей революции», написанной В.И. Лениным вскоре после Февральской революции высказался об этом так: «Россия сейчас кипит. Миллионы и десятки миллионов, политически спавшие десять лет, политически забитые ужасным гнетом царизма и каторжной работой на помещиков и фабрикантов, проснулись и потянулись к политике. А кто такие эти миллионы и десятки миллионов? Большей частью мелкие хозяйчики, мелкие буржуа, люди, стоящие посредине между капиталистами и наемными рабочими. Россия наиболее мелкобуржуазная страна из всех европейских стран.



Гигантская мелкобуржуазная волна захлестнула все, подавила сознательный пролетариат не только своей численностью, но и идейно, т. е. заразила, захватила очень широкие круги рабочих мелкобуржуазными взглядами на политику» (1).



Но эта же волна никуда не ушла и после Октября. Крестьянская среда со своим мировоззрением и культурой доминировала в России и после гражданской войны. Ее же представители пошли в города с началом коллективизации, а затем крестьянские массы периодически изымались из деревни, когда партии и правительству требовалась дешевая рабочая сила. В 1925 году количество промышленных рабочих составляло 1,8 млн. человек. А уже в 1940-ом – 8,3 млн. Число женщин, занятых в промышленности, выросло с 28% в 1929 до 41% в 1940. Естественно, что такой рост мог осуществляться только за счет миграции в города населения из сельской местности, приносившего в города свою культуру патерналистского толка и упрощенные взгляды на жизнь. Отсюда – низкий уровень квалификации рабочей силы, механизации производства, зарплаты и культуры. Именно поэтому «самая читающая страна в мире» так быстро впоследствии стала «не читающей» – все эта «высокая советская культура» оказалась явлением наносным, не успевшим войти в плоть и кровь основной массы вчерашних крестьян, несколькими волнами в течение 74 лет советской власти мигрировавших в города.



Не такой уж звонкий мне достался голос,

Но хотелось очень мир мне посмотреть.

И однажды утром в суматошный город

Я уехал, чтобы песни городские петь.



Припев:

Сам себя считаю городским теперь я,

Здесь моя работа, здесь мои друзья.

Но всё так же ночью снится мне деревня -

Отпустить меня не хочет родина моя.

(Слова С. Беликова)



Понятно, что подобная песня не родилась бы серьезных на то оснований, и она лучше самых серьезных социологических исследований говорит нам о той, той роли, которую вплоть до недавнего времени играла в жизни России аграрная культура и ее аграрное население со всей своей склонностью к патернализму (2).



То есть каждое поколение – это и набор определенных жизненных схем, мифологем и стереотипов, и что в этой среде возникает определенная ментальность. И она относится к тому поколению, которое выросло в определенных информационных условиях. Почему информационных, а не экономических? А потому, что без информации о событии – нет и самого события, а вот на экономику маленьким детишкам совершенно наплевать, хотя на их способности она влияет самым серьезным образом.

В последнее время идея, что каждое поколение во многом индивидуально, сделалась основой для целого ряда интересных научных исследований, начало которым было положено опять-таки в США, где о «теории поколений» впервые заговорили еще в 1991 году. Тогда ученые Уильям Штраус и Нил Хоув опубликовали книгу «Поколения», в которой всю историю США представили в виде серии биографий нескольких поколений, начиная с 1584 года. В 1997 году свет увидела их книга «Четвертое превращение», где они развили свою теорию и написали о четырехчастном цикле смены поколений, и моделях их поведения в истории США.



Их книги популяризировали идею о том, что люди определенной возрастной группы склонны разделять особый набор убеждений, отношений, ценностей и моделей поведения, так как они росли в одинаковых исторических условиях – утверждение, в общем-то, вполне очевидное, однако учеными и бизнесменами ранее часто не принимавшееся во внимание. Теперь к Штраусу и Хоуву стали обращаться самые различные организации, желавшие узнать, можно ли решить их стратегические проблемы через знание психологии тех или иных поколений, с которыми им приходилось работать.



В своих последующих книгах авторы ввели собственную «поколенческую» терминологию и, в частности, исследовали поколение людей, которые должны были закончить среднюю школу в 2000 году. При этом они доказали, что тогдашние подростки и молодые взрослые по-иному рассматривают понятие молодости, нежели их предшественники, что «поколение Миллениума» предъявляет высокие требования к миру; его представители значительно менее жестоки, вульгарны и сексуально озабочены, чем взрослые старшего поколения, создававшие культуру как раз для этой молодежи. В течение следующего десятилетия, считают они, именно эта американская молодежь изменит понимание молодости и сможет стать новым Великим поколением.



Важно отметить, что Штраус и Хоув несколько иначе определяют жизнь одного поколения. По их мнению, поколение это совокупность людей, рожденных в рамках временного интервала в 20 лет, то есть в одну из четырех фаз человеческой жизни: детства, молодости, среднего возраста и старости.



Они также обнаружили некие общие закономерности влияние исторических событий на развитие поколений и создали модель четырехступенчатого цикла социальных и настроенческих эр («превращений») существовавших и существующих в обществе в разное время.



Первое «превращение» в этом цикле согласно Штраусу и Хоуву – это Подъем. Он характеризуется тем, что происходит в пост-кризисный период времени, когда государственные институты в обществе достаточно сильны, а вот индивидуализм его граждан слаб. Люди сообща движутся к определенной цели, но те, не в это общее движение не включен, сильно страдают от необходимости «быть как все». Такой подъем, по мнению исследователей, имел место в США после окончания Второй мировой войны, а его концом стало убийство Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года.



Второе «превращение» – это Пробуждение. Институты государства и власти подвергаются серьезным нападкам во имя личной и духовной свободы. Людей начинает утомлять дисциплина, царящая в обществе, и они мечтают проявлять свою индивидуальность. На период предшествующего подъема молодежь смотрит как на время культурной и духовной бедности. В США это было время с середины 1960-х, когда в стране проходили массовые университетские и городские протесты и до переизбрания президентом Рональда Рейгана.

Третье «превращение», согласно Штраусу и Хоуву – это Спад. Социальные институты ослаблены и не пользуются доверием масс, а индивидуализм процветает. Они отмечают, что последний такой спад пришелся на период экономического бума в США и продолжался с середины 1980-х до конца 2000-х. Аналогично точно такой же спад в это же самое время имел место и в России, где произошло разрушение СССР, а затем наступило десятилетие переустройства общества в «лихие 90-ые».



Четвертое «превращение» – это Кризис. В это время институциональные структуры обычно бывают разрушены и создаются заново чтобы обеспечить выживание нации. Гражданские власти постепенно приходят в себя после периода разрушения, культура начинает отвечать запросам общества, а люди понемногу осознают себя членами большой социальной группы. В США последний кризис начался с биржевого краха 1929 года и закончился после Второй мировой войны. Поколение, рожденное в 1901–1924 гг. Штраусом и Хоувом названное «величайшим», в этот период времени достигло своего совершеннолетия. Уверенность, оптимизм, вовлеченность в гражданскую активность, улучшение поведения и коллективная уверенность – все это стало характерной особенностью поведения этого поколения. В СССР это время после окончания Великой Отечественной войны и до смерти Сталина в 1953 г. Штраус и Хоув считают, что каждый период длится 20-22 года. Четыре периода составляют полный цикл, который продолжается примерно 80-90 лет, который они назвали «длинной жизнью одного человека» или «естественным веком».



Смена поколений приводит в движение цикл превращений и определяет его периодичность. Как только каждое поколение вступает в следующую жизненную фазу (и начинает играть новую социальную роль), настроение и поведение меняются самым существенным образом, что позволяет новому поколению себя проявить. То есть существует прямая зависимость между историческими событиями и типами того или другого поколения. Как уже отмечалось, исторические события особенно сильно влияют на поколения в раннем детстве и в молодости; потом, являясь родителями и лидерами в обществе в середине своей жизни и в старости, именно эти поколения и формируют историю своей эпохи. То есть перед нами цикличное и волновое развитие общества, хорошо известное специалистам-культурологам и социологам по работам многих известных ученых. По их мнению, примерно каждые 80-90 лет («длинная жизнь человека») в американском обществе происходил один национальный кризис. За 40-45 лет до наступления этого кризиса общество обычно переживало период пробуждения.

Штраус и Хоув выделили также четыре вида характерных архетипов, которые повторяются в поведении поколений в ритме волнового цикла Кризисов и Пробуждений. В книге «Поколения» авторы этим архетипам следующие названия: Идеалист, Реагирующий, Гражданский и Приспособляющийся. В «Четвертом превращении» терминология существенно поменялась на более «романтическую»: Пророк, Странник, Герой и даже Художник. Поколение каждого из архетипов разделяет не только свое место в истории, но и фундаментальные отношения к семье, общекультурным ценностям, и обществу в целом. Поколения с одинаковым историческим опытом в начале жизни, формируют соответственный коллективный портрет и живут по очень похожим жизненным сценариям. Следующий вывод исследователей состоит в том, что есть доминантные и рецессивные поколения, и соответствующие им архетипы.

• Доминантное поколение: независимое поведение и главная роль в формировании эпохи.

• Рецессивное поколение: зависимая роль в формировании эпохи.

• Доминантные поколения: Пророк – эпоха пробуждения; Герой – эпоха кризиса.

• Рецессивные поколения: Странник – Спад, Художник – Подъем.



Очень важно, что, хотя изначально теория поколений Штрауса и Хоува опиралась на изучение англо-американской истории, она получила широкое распространение и в других странах мира, включая Россию. Ведь ценности поколений во всех странах очень похожи. Существуют и ключевые события, и явления в мире (появление Интернета, распространение мобильной связи), общие для самых разных стран мира, включая и смену поколений, которая везде происходит примерно в одном режиме.



Вот только в России, в отличие от США, теорией поколений занимаются в основном не историки, а маркетологи, специалисты по рекламе и связям с общественностью и HR-менеджеры, которые используют ее на практике. Например, «Уральский банк реконструкции и развития», а также компания «Вымпелком» изменили свою HR-стратегию, с целью привлечения и более эффективного стимулирования работников «поколения Миллениума»: ввели свободный график работы, начали проводить обучение персонала в игровой форме, использовали открывшиеся возможности социальных медиа, то есть создали для него более комфортную рабочую среду.



Правда считается, что теория поколений Штрауса-Хоува слишком уж общий характер цели не учитывает при этом ни психологический тип личности, ни ее темперамент, а также личные мотивы поведения, и социальные приоритеты. То есть, критики этой теории утверждают, что на данный момент ее теоретические основы нуждаются в более высоком уровне адаптации под российские условия исторического развития. Тем не менее, она вполне позволят построить вполне работоспособную типологию поведенческих типов населения России за последние 100 лет.

Отметим, что такая типология имеет первоочередное значение именно для специалистов по связям с общественностью, поскольку указывает на характерные поведенческие стереотипы того или иного поколения россиян, что в свою очередь позволяет в целях изменения их суждений и мнений использовать соответствующие информационные конструкции. То есть в каждом конкретном случае следует говорить с соответствующим поколением его языком, обращаться к его поведенческим стереотипам и моральным ценностям. Так поколению Y следует обещать немедленное вознаграждение, поколению X намекать на близкие изменения, к которым оно морально всегда готово, а к людям «молчаливого поколения» обращаться, апеллируя к их высоким моральным ценностям и внушенному им с детского возраста чувству ответственности перед государством!



Здесь в качестве примера стоит привести одну историю, имевшую место в городе Энске в середине 90-ых годов, когда в России демократические перемены были еще внове. Один из кандидатов в депутаты Законодательного собрания в Энске решил посетить с визитом дом престарелых, чтобы лично агитировать проживавших там старушек проголосовать за себя. По счастью прежде чем туда отправится, он нанял студентку специальности связи с общественностью, обучавшуюся в местном университете.



Она взглянула на его модный костюм, красный галстук, часы «Сейко» на одной руке и золотой перстень-печатку на другой, дорогой черный лимузин-внедорожник размером с небольшой автобус, и категорически запретила ему ехать в таком виде. «Вам нужен костюм, – сказала она, – в котором вы ходили на работу в советское время, клетчатая рубашка и старый галстук и никаких перстней и часов! Ни в коем случае не следует ехать к ним на этой машине. Вы поедете на автобусе или… не поедете вообще!»



Пришлось кандидату в депутаты срочно ехать домой, где жена нашла ему его старый помятый костюм, рубашку и такой же галстук. Пришлось также заменить кожаное пальто от фирмы «Барбери» на куртку, в которой он ходил выбрасывать по утрам мусор, надеть старые ботинки, и вот в таком виде, хоть он и ворчал, отправляться в дом престарелых. Там его встретили улыбками и хлебом с солью, угостили чаем с баранками и долго расспрашивали о том, сможет ли он повысить им пенсию. Узнав, что этот вопрос находится в ведении федерального правительства, а не местного Заксоба бабушки огорчились, но ненадолго. «Вы такой милый, – сказали они кандидату. – Но главное, что нам понравилось, так это то, что вы выглядите попросту, а не как напыщенный индюк. Тут к нам приезжал один такой… На эдакой огромной черной машине. Так мы его и на порог не пустили, не то что бы там за него голосовать. Наблюдательный пост у окна устроили, и видели, что вы на автобусе приехали и одеты по-людски, не так как некоторые, что денег нахапали, и строят из себя, а сами и гроша ломаного не стоят!» Словом, бабушкам из дома престарелых этот кандидат в депутаты пришелся по душе прежде всего своим внешним видом, потому, что в том, что он говорил, они конечно же поняли совсем немного.



После встречи кандидат к своей девушке-консультанту отнесся совсем по-другому. «Это вас так учат на вашей специальности?» – спросил он и, получив утвердительный ответ, добавил: «Я вижу, что дело-то это очень серьезное – этот ваш пиар!»

Когда обо всем этом она рассказывала на семинаре, кто-то из студентов заметил, что по сути дела это был хорошо организованный и продуманный обман, на что студентка, подумав, ответила очень правильно: «А, по-моему, для моего нанимателя это было хорошим уроком нравственности!» И в этом она была абсолютно права!



Теперь заметим, что такая форма типологизации позволяет выделить основные типы людей и особенности их восприятия действительности без каких бы то ни было дополнительных исследований, поскольку (как и в случае с принципом Парето) все уже сделано. То есть ее знание экономит средства организации, работающей с людьми. Легче определить и саму целевую аудиторию, и те приемы информационного воздействия, которыми мы воспользуемся для работы с ней.



С начала ХХ века мы насчитали целых пять поколений, включая и живших в СССР и теперь можем создать набор информационных стереотипов, наиболее эффективных в работе с каждым из них. Первое из поколения родившихся в 1900 – 1923 годах можно причислить к GI – «поколению победителей». Их ценности складывались до 1933 года под влиянием революционных событий 1905 и 1917 годов, коллективизации, электрификации и индустриализации. Трудолюбие и ответственность, а также приверженность революционной идеологии были отличительными чертами человека этого поколения, как работника. В настоящее время это поколение особой роли уже не играет и рассматривается молодыми людьми как анахронизм, поэтому в принципе его можно уже и не учитывать.



«Молчаливое поколение» сформировалось в стране с 1923 по 1943 год, и до 1953 года, и по мнению американских основателей теории поколений, было очень терпеливым и законопослушным. Решающее влияние на этих людей помимо Великой Отечественной войны оказали сталинские репрессии и восстановление разрушенного хозяйства страны. Среди главных ценностей этого поколения – преданность, соблюдение правил и законов, уважение к должности и статусу, честь и терпение. Следовательно, обо всем этом с людьми этого поколения и следует говорить и, конечно, отметить, что на своих плечах они очень многое вынесли и сделали для страны. То есть этих людей в первую очередь нужно хвалить, ведь хорошо известно, что «доброе слово и кошке приятно», а уж людям много всего переживших – тем более.



Поколение беби-бумеров, связанное в Америке с всплеском рождаемости, пришло в этот мир в 1943 – 1963 годах и росло вплоть до 1973 года. В СССР – это время «хрущевской оттепели», покорение космоса, превращения страны в супердержаву и «холодная война». Люди этого поколения оптимистичны, были заинтересованы в карьерном росте и соответствующем вознаграждении, и в то же время их отличает коллективизм и выраженный командный дух.



Затем последовал период 1963 – 1983 гг. (хотя воспитание, естественно, шло до 1993-го) – время появления «поколения Х», или «неизвестного поколения». «Холодная война» между Западом и СССР все еще продолжалась, к тому же появился СПИД, получили широкое распространение наркотики, началась война в Афганистане, а затем и перестройка – все, что по мнению ученых, вызвало в людях готовность к переменам. «Людей Х» характеризуют глобальная информированность и техническая грамотность, а также резко возросший индивидуализм, стремление учиться в течение всей своей жизни, поведенческий прагматизм, и надежда на самих себя. Но и это достаточно сильное, многочисленное и прагматичное поколение уже чувствует, что их дети дышат ему в затылок.



Ну, а современная молодежь – это как раз и есть «поколение Y», о котором вполне можно сказать словами дагестанской поговорки: «В обществе, где нет хорошей молодежи, не было хороших стариков!» Годы рождения поколения «игреков» – 1983 – 2003 – очень сложное для страны время. Недаром ведь когда китайцы хотят пожелать кому-нибудь зла, они говорят: «Чтобы ты жил во времена перемен!» Тут следует иметь ввиду, что жизненные ценности этого поколения окончательно еще не сформировались, и этот процесс все еще продолжается и в настоящее время.



На «поколение Y» сильнейшее влияние оказало развитие технологий сетевой коммуникации, таких как электронная почта, служба коротких сообщений, средства мгновенных онлайн сообщений и других новых медиа-ресурсов наподобие видеохостинга YouTube и социальных сетей (Livejournal, Facebook, Twitter и т.д.). Детство современных «молодых» прошло не в самых простых и комфортных условиях. Кого-то они со временем даже сломали, и вывели на неправильный путь, кого-то вынудили относиться к жизни с цинизмом, но зато других сделали только сильнее и целеустремленнее. И последних несмотря на утверждение людей старшего возраста абсолютное большинство. Иначе бы нас не радовали бы известия о все новых олимпиадах, выигранных российскими студентами, равно как и успехи наших молодых спортсменов.

Основные особенности данного поколения таковы: оно сфокусировано на обучении больше, чем на работе, стремятся уехать в крупные мегаполисы и другие страны, имеют четкие требования к работодателям, сформированное мировоззрение. Они не хотят трудиться по принципу «так надо», им нужна заинтересованность в том, что они делают.



Наличие карьерных приоритетов и обязательный интерес – вот, пожалуй, главная особенность «поколения Y». «Игреки», как правило, не имеют такого глубокого фундаментального образования, как «Иксы», но с другой стороны многие из них предпочитают развиваться сразу в нескольких областях. Они отличаются высокой обучаемостью, разнообразием интересов и быстротой адаптации. У многих уже к 23 годам есть по нескольку диплом о высшем образовании, зачастую в абсолютно разных сферах, что отражается и на их поведении на рынке труда. В их среде очень востребованы краткосрочные курсы переподготовки и повышения квалификации, помогающие сэкономить время, которое им высоко ценится.



И хотя представители «поколения Y» – это в большей степени люди с высшим образованием, они не всегда идут в «белые воротнички», а нередко вполне осознанно находят себя на производстве, в добывающей промышленности или на государственной службе. Учитывая способности и любовь молодежи к новым технологиям, многие из них, в отличие от «поколения Х», легко осваивают профессии, связанные с коммуникациями и IT. Они легко покоряют и совсем уже новые сферы, где большая конкуренция пока еще отсутствует.

Введение новых стандартов образования и ЕГЭ открыло для молодежи из села большее возможностей для обучения в вузах, но в то же время вызвало очередную «мелкоб



Между тем в большую жизнь уже готово выйти «поколение Z» – с которым нам всем придется работать уже в самое ближайшее время, а для этого – его следует изучать. И вот, что мы уже о нем знаем: дети, принадлежащие к этому поколению совершенно иные, нежели даже их родители «игреки». Они быстрее взрослеют (еще 15 лет назад дети играли в куклы и машинки до 10 лет, а сейчас в среднем до 3) и легко ориентируются в сети Интернет. Они опытные потребители, и знают, чего хотят и как все это можно получить. Они ценят время и стараются расходовать его с максимальной эффективностью. Из них вырастают квалифицированные специалисты в области IT-технологий, компьютерной графики и т.п. Если предыдущие поколения воспитывались на книгах, то «зеты» максимум, что могут – так это прочитать короткую статью, или мини-новости в блогах. Они любят формат коротких твитов и ценят статусы в социальных сетях. Все это приводит к тому, что мыслят они фрагментарно и поверхностно. «Поколение Z» недаром называет поколением «домоседов», так как оно более замкнуто, и среди них немало интровертов. Семейные ценности рушатся, так как многие его детей росли в неполных семьях. Кроме того, они отказываются от привычных способов получения образования. Они не видят в нем смысла, объясняя это тем, что знания, которые им дают в учебных учреждениях, практической ценности не имеют. Но «глупыми» назвать их тоже никак нельзя. Многие из них занимаются самообразованием, не выходя из дома, изучают таким образом иностранные языки, и полностью погружаются в интересующиеся их темы при помощи информации в Интернете. Отмечено, что многие дети, учась еще в школе, начинают зарабатывать больше своих родителей посредством удаленного заработка. Кстати, свободный график, и непривязанность их к месту работы – это массовое стремление детей «поколения Z». Им весьма важна личная свобода и свое свободное время.



Следовательно, и воздействовать на них нужно будет также на их языке, овладев знанием их поведенческих стереотипов и ментальностью. Безусловно, каждое молодое поколение всегда можно в чем-то упрекнуть. Ведь у него еще мало знаний и жизненного опыта. Но, примерно тоже самое можно всегда сказать и о предыдущем поколении: ведь у старших опыт уже есть (хотя и не всегда положительный), но зато нет энергии.



Ну, а в качестве вывода лучше всего будет использовать слова В.И. Ленина из его статьи: «О роли и задачах профсоюзов в условиях новой экономической политики» (1921): «Связь с массой. Жить в гуще. Знать настроения. Знать всё. Понимать массу. Уметь подойти. Завоевать её абсолютное доверие». И дальше: «...Жить в гуще рабочей жизни, знать её вдоль и поперек, уметь безошибочно определить по любому вопросу, в любой момент настроения массы, её действительные потребности, стремления, мысли, уметь определить, без тени фальшивой идеализации, степень её сознательности и силу влияния тех или иных предрассудков и пережитков старины, уметь завоевать себе безграничное доверие массы товарищеским отношением к ней, заботливым удовлетворением её нужд".



Ну, а главный-то итог какой? Да такой, что слишком уж много в «поколении победителей» у нас было крестьян, да к тому же еще и малограмотных. «Гигантская волна» поднялась и… в ней потонули все благие намерения и высокие порывы. Ну, а в последующих поколениях преодолеть изначально заложенный менталитет России так и не удалось. Отсюда в итоге и все наши проблемы. Когда все изменится? А когда мы все перемрем, и наша ментальность не будет давить на ментальность новых поколений, для который «поколение Z» превратится в поколение дедушек и бабушек!



1. В.И. Ленин. Задачи пролетариата в нашей революции. Полное собрание сочинений. Том 31. С.156.

