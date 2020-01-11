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Поколение Z сквозь призму мифов и в реальности

11 января 2020, 01:24  •  75 • Украина
Поколение Z отличается от прочих тем, что оно совершит, хотя трудностям, которые ему выпадут, лучше не завидовать
Публикаций о новом «цифровом» поколении всё больше. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что принципиальных отличий поколения Z от предыдущих почти нет.
Когда мы начинаем говорить о людях во времени, стоит понять основное свойство культурно-исторических изменений – они происходят по экспоненте. Те процессы, что раньше занимали столетия, пробегают за месяц. Время «схлопывается», превращается в череду мелькающих клипов, темп социальных процессов ускоряется. Основной капитал в сети – это внимание; подогревает и инициирует коммуникационные процессы новый софт.
Социологи выделяют разные качества поколения Z, но, если посмотреть внимательно, они оказываются либо признаками, свойственными любой молодёжи в любые времена, либо объясняются наложением общих процессов развития цивилизации на молодое поколение, которое по сути своей склонно к новинкам, инновациям, стартапам – любым началам вообще.
Если исключить из этого чаяния молодёжи как таковой, – неприятие обыденности, тягу к спонтанности, острым переживаниям, к разнообразию сильных впечатлений, – останется не так уж много особенностей.
Может, малоподвижный образ жизни, долгое сидение с гаджетами, имеющими выход в Интернет. Так это было и с нами – с теми, «кому за 50»; мой сосед ещё по советскому времени нырял с головой во дворе в книжные запои и каждые два года знакомился с дворовыми хулиганами заново.
…Они не любят вникать в длинный текст, лучше понимают иконки, смайлики, видео, картинки? Да, но всё это укладывается в модель «ускорения». Видеоформат нагляднее, информация в нём более концентрирована. Следующий шаг – трёхмерность.
Они менее мотивированы? Так ведь и мы замираем, глядя на костёр, а они глядят в монитор. Может, медитируют?
Выделяют ещё такую особенность «зэтов», как навигация в социальных сетях. Они плывут в информационном потоке, реагируют «здесь и сейчас». Так ведь мы тоже зависели от других, интересовались тем, что скажут наши авторитеты – по институту и «по жизни». Нас тоже интересовало общественное мнение, а роль рупора оппозиции выполняли бабушки на лавочках у подъездов. Предыдущим поколениям тоже было совершенно всё равно, что скажут родители, а формула «здесь и сейчас» известна не одно тысячелетие…
Многочисленные публикации об отличиях поколения Z, подмечая очевидные тенденции, прежде всего, стараются формировать это поколение по своему вкусу; стадное чувство, свойственное молодёжи, никто не отменял, и это используется.
Что действительно важно понимать в общении с ними – они не испытывали в жизни особенных трудностей. Им не выпало ни 20-х, ни 40-х, ни 90-х… Они изнеженны и от этого нервничают. Впрочем, молодые всегда были такими по сравнению с отцами…
Более важную роль в формировании пристрастий играет влияние Ютуба и интернет-трафика высочайшей плотности – самого разнообразного контента, переполняющего мировую сеть.
«Зэтам» свойственно визуальное мышление. Для них мир – не текст, а картинка, мем, что резко перестраивает его наполненность смыслами (и бессмыслицей). Дети Голливуда и его окрестностей плывут в сетевом потоке и думают, что их не поймали…
Важнее изменения в роли семьи, этика; это основы, они не могут сильно изменяться, но и здесь есть некоторый крен. «Зэты» постепенно освобождаются от такого «старого» качества, как скромность. Тому есть и причина. Одна из главных ценностей, привитых поколению Z, – самореализация. Творческих натур стало слишком много; конкуренция раскаляет сетевые кластеры поэтов, дизайнеров, рэперов, гейм-креаторов… Рынок творческих продуктов перенасыщен, талант превращается в высокотехнологическое оружие, а пиар – из презренного сводничества в умение это высокотехнологичное оружие применить.
Процесс нивелировки авторитетности любой информации, начавшийся в конце советской эпохи, закончился. Таблоидам доверяют меньше, чем газетам. Во времена фейков, выглядывающих из каждого IT-утюга, надо иметь хорошее чутьё и быстрые пальцы. «Зэты» находят информацию и проверяют её лучше и быстрее. Поколение Z умеет фильтровать информацию, а это важнейший навык в информационном обществе.
Если предыдущим поколения многие «взрослые вещи» казались до поры до времени скучными, то поколению Z они просто не нужны. Традиционное государство, экономика, деньги, старые политические игры – ничего из этого им уже не хочется. Массовый допуск к поисковикам привёл «зэтов» к тому, что информацию найти легко, но за потоками рекламы и дезориентирущего спама не всегда легко отделить зёрна от плевел. И здесь таится ловушка «минимума усилий». От прежних поколений требовались усилия – пойти в библиотеку, найти товарища, у которого есть нужная книга. И интересующий вопрос прорабатывался «прежними» как можно более глубоко – в следующий раз сосед нужную книгу мог и не дать…
Сейчас всё намного проще – один клик и полная история человечества проплывает у тебя перед глазами. Информация, ставшей очень доступной, теряет ценность, а уникальный контент найти по-прежнему крайне трудно. Действительно, ловушка.
Время диктует значимость компетенций. Сейчас необходимо умение вовремя выловить из сети нужное и (что немаловажно) привлекательное, умело встроить это в своё поведение… Приходится смотреть во все глаза и всё время в Интернет (отчего «зэты» не очень хорошо выстраивают человеческие связи). У них широкий, но не всегда глубокий взгляд. Они неглубоко прорабатывают вопросы, их интересующие. Возможно, оттого они высоко ценят профессионализм, которого им в массе отчаянно не хватает (увы, их так учили). И главное – почти нет шансов обрести профессионализм: без академической базы профессионализм превращается в голый практицизм, не создающий ничего фундаментального.
Возможно, мягкотелость «зэтов» и их неумение выстраивать плодотворные связи плюс отсутствие настоящих специалистов в их среде приведёт общество к новому застою. Возможно, впрочем, и другое – молодую энергию и упорство отдельных молодых флагманов нового общества трудно переоценить. Поверхностность и вытекающий из неё дилетантизм могут стать их ярмом в зрелые годы, но есть вероятность, что сила сгустившихся обстоятельств ещё сформируют из них настоящих профессионалов.
Нельзя сбрасывать со счетов и влияние на поколение Z «старых факторов»: продолжающееся расслоение обществ по образованию и достатку, ухудшение экологии, падение уровня здоровья, вплоть до астеничности, нарастающая примитивизация общественной интеллектуальной сферы. Выпавший на долю нового поколения информационный стресс усугубляет всё названное, и общество в целом будет претерпевать невротические реакции.
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В целом, если наложить суммарные свойства поколения на грядущие вызовы (а над «зэтами» нависают как минимум три важнейших вопроса глобального порядка – антивоенный, экологический и культурный), становится немного жаль это поколение, которым и имя-то дали, использую последнюю букву латинского алфавита.
Они поняли ценность самообразования, они знают, что такое киберспорт и легалайз, они не ценят авторитетов, они не хотят копить ресурсы, не умеют жить вместе, не умеют концентрироваться и сосредоточиваться – но любят спокойствие и комфорт. Они пытаются быть гражданами мира, и в то же время они учатся быть благодарными, ценить тяжёлые уроки прошлого, они готовы направиться в новые неизведанные миры…
И если подытожить – чем поколение Z отличается от прочих? Тем, что оно совершит. Хотя трудностям, которые ему выпадут, лучше не завидовать.
Фото: tcblog.ru
Олег ПАВЛОВ

Фонд Стратегической Культуры

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