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Поклонскую обвинили в создании преступной группировки на Украине

25 мая 2020, 10:55  •  171 • Политика
Наталья Поклонская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Правоохранители Незалежной "шьют" виртуальные дела гражданам России
Бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую обвинили еще по нескольким тяжелым статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в структурном подразделении Генпрокуратуры Незалежной – так называемой "Прокуратуре Автономной Республики Крым".
Так, Поклонская вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым и еще рядом лиц проходит как обвиняемая по делу о "создании преступной организации", целью которой была "преступная деятельность" на территории полуострова. Кроме того, Поклонской заочно предъявлено обвинение в "незаконном лишении свободы" человека – одним из эпизодов данного "преступления" является, по мнению украинской стороны, арест обвиненного в попытке устроить теракт Олега Сенцова, сообщается на сайте проекта "Радио Свободы" "Крым.Реалии".
Уличили Поклонскую и в "нарушении законов и обычаев войны", и в преследовании оппозиционеров, и закрытии украинских СМИ. Ранее за участие в выборах в Госдуму РФ украинские правоохранители обвинили экс-прокурора Крыма в госизмене.
На днях в украинских СМИ вышло интервью Поклонской Дмитрию Гордону. После этого на журналиста накинулись местные радикалы, а сам он заявил, что действовал по заданию спецслужб. В СБУ, впрочем, слова Гордона не подтвердили.

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