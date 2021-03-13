Поклонская жёстко поддела Киев по поводу своей политической карьеры: "Господа преступники!"

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская жёстко поддела Киев по поводу своей политической карьеры. Заинтриговала не на шутку. "Господа преступники!" - написала она.

Поклонская разместила в своём Telegram-канале пост о продолжении своей политической карьеры. Она напомнила о ранее опубликованной в ряде СМИ информации, что ей не поступало предложений снова баллотироваться в Госдуму, а также о возможном возвращении в качестве прокурора в Крым. Она считает, что журналисты посеяли панику, но теперь пришло время интриги.

Политик считает, что продолжать карьеру в выбранном направлении стоит. Раз уж Киев так настаивают на её украинском гражданстве, быть может, пора баллотироваться на должность президента Украины?

"Господа преступники, разрушившие страну и захватившие власть в 2014 году, предлагаю задуматься..." - написала Наталья Поклонская.

В постскриптуме она призналась, что это была шутка.

Ранее Поклонская заявила, что у крымчан ангельское терпение. На Западе в вопросах полуострова сосредотачиваются только на Киеве и Москве, но напрочь забывают о людях, которые живут в Крыму. В Европе и США намеренно не хотят слушать и слышать, что люди сами сделали выбор в пользу России, определив свою судьбу.