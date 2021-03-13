|
Поклонская жёстко поддела Киев по поводу своей политической карьеры: "Господа преступники!"
13 марта 2021, 03:40 • 108 • Политика
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская жёстко поддела Киев по поводу своей политической карьеры. Заинтриговала не на шутку. "Господа преступники!" - написала она.
Поклонская разместила в своём Telegram-канале пост о продолжении своей политической карьеры. Она напомнила о ранее опубликованной в ряде СМИ информации, что ей не поступало предложений снова баллотироваться в Госдуму, а также о возможном возвращении в качестве прокурора в Крым. Она считает, что журналисты посеяли панику, но теперь пришло время интриги.
Политик считает, что продолжать карьеру в выбранном направлении стоит. Раз уж Киев так настаивают на её украинском гражданстве, быть может, пора баллотироваться на должность президента Украины?
"Господа преступники, разрушившие страну и захватившие власть в 2014 году, предлагаю задуматься..." - написала Наталья Поклонская.
В постскриптуме она призналась, что это была шутка.
Ранее Поклонская заявила, что у крымчан ангельское терпение. На Западе в вопросах полуострова сосредотачиваются только на Киеве и Москве, но напрочь забывают о людях, которые живут в Крыму. В Европе и США намеренно не хотят слушать и слышать, что люди сами сделали выбор в пользу России, определив свою судьбу.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
108
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 марта 2021, 15:00
|
08 марта 2021, 08:10
|
07 марта 2021, 22:05
|
09 марта 2021, 08:00
|
06 марта 2021, 14:00
|
08 марта 2021, 10:55
|
11 марта 2021, 07:40