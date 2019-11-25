Поклонская ждёт Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить скандал вокруг её гастролей в России

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в личном телеграм-канале высказалась о русских гастролях Софии Ротару, которые вызвали большой скандал на фоне её прежних заявлений о стране и информации о том, что семья Ротару материально поддерживала кровавую операцию Киева на юго-востоке Украины.

Поклонская считает, что призывать бойкотировать концерты Ротару в России или отменять их нельзя. Поскольку визиты украинских артистов в нашу страну - это шаг к объединению. Депутат считает, что жители России и Украины "устали от политиков, которые воспринимают личное мнение человека как оскорбление". При этом если Ротару действительно не согласна с чем-то из российских реалий, Поклонская готова встретиться с ней и переубедить. Или, по крайней мере, выслушать её позицию.

"Я считаю, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор крымчан, - отмечает Наталья Поклонская. - От этого их творчество не станет менее ценным, а музыка не зазвучит по-другому".

Если же кто-то не согласен с позицией того или иного артиста, он может обсудить её при личной встрече, добавляет Поклонская. Она пишет, что ждёт на кофе Софию Ротару, где может состояться её личный разговор с артисткой о том, "с чем она не согласна".