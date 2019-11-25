Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Глава Минобороны Украины заявил о «ежедневных кибератаках» России
Оборонный наказ: россиянам хотят разрешить все способы защиты жизни
Ту-16 гнал к земле с термоядерной бомбой, а у "командирского состава всё хо...
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым от 24.11.19
Главная / Политика

Поклонская ждёт Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить скандал вокруг её гастролей в России

25 ноября 2019, 08:09  •  126 • Политика
Наталья Поклонская написала, что ждёт Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить скандал вокруг её гастролей в России и в целом позиции, в которых они могут не совпадать. От себя же Поклонская добавила, что считает полезными гастроли украинских артистов в нашей стране.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в личном телеграм-канале высказалась о русских гастролях Софии Ротару, которые вызвали большой скандал на фоне её прежних заявлений о стране и информации о том, что семья Ротару материально поддерживала кровавую операцию Киева на юго-востоке Украины.
Поклонская считает, что призывать бойкотировать концерты Ротару в России или отменять их нельзя. Поскольку визиты украинских артистов в нашу страну - это шаг к объединению. Депутат считает, что жители России и Украины "устали от политиков, которые воспринимают личное мнение человека как оскорбление". При этом если Ротару действительно не согласна с чем-то из российских реалий, Поклонская готова встретиться с ней и переубедить. Или, по крайней мере, выслушать её позицию.
"Я считаю, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор крымчан, - отмечает Наталья Поклонская. - От этого их творчество не станет менее ценным, а музыка не зазвучит по-другому".
Если же кто-то не согласен с позицией того или иного артиста, он может обсудить её при личной встрече, добавляет Поклонская. Она пишет, что ждёт на кофе Софию Ротару, где может состояться её личный разговор с артисткой о том, "с чем она не согласна".
Фото: t.me/poklonskaya_nv.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



126
Источник
Похожие новости
24 ноября 2019, 12:39
Украину распродадут по частям: Сбудется ли предсказание Савченко об исчезновении Незалежной?
25 ноября 2019, 04:54
"Идиот... Это мы поняли ещё по Иловайску": Даже после разоблачения вброса в Киеве идут "унитазные споры"
25 ноября 2019, 04:54
Оборонный наказ: россиянам хотят разрешить все способы защиты жизни
24 ноября 2019, 19:09
Зеленский ещё хуже "крутого воЕна" Порошенко: Шеврон с черепом стал поводом для анекдотов
25 ноября 2019, 08:09
Поклонская ждёт Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить скандал вокруг её гастролей в России
24 ноября 2019, 12:39
Ротару можно лишить звания народной артистки: Эксперт раскрыл механизм отзыва
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 ноября 2019, 07:24
"Лукашенко в отчаянии". США объявили войну за Белоруссию (Telegram. Обзор)
19 ноября 2019, 18:39
МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу
22 ноября 2019, 02:09
Блокируем Крым, "шутки кончились!": Украинский чиновник заявил о своём плане "переворота"
18 ноября 2019, 10:24
"Может и обидеться": Политолог оценил дерзкое заявление Лукашенко о союзе с Россией
21 ноября 2019, 00:09
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
24 ноября 2019, 09:24
"Пусть поёт сама себе!": Пользователи Рунета призвали к бойкоту Ротару
19 ноября 2019, 05:54
Последний шанс упущен: "Нафтогаз" показал "Газпрому" горы и плясунью - фото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.