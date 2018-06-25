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Поклонская заявила о готовности провести экскурсию по тюрьмам Крыма для украинского омбудсмена

25 июня 2018, 19:54  •  50 • Украина
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила о своей готовности провести экскурсию по тюрьмам Крыма для украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.
 
© Kremlin Pool globallookpress.com
 

Как сообщает «Крыминформ», Поклонская сообщила об этом, комментируя намерение Денисовой навестить полуостров для посещения отбывающих там наказание граждан Украины.

«Я готова лично составить компанию Денисовой, вместе с ней посетить всех осуждённых и прокомментировать, за что они были привлечены к уголовной ответственности», — сказала Поклонская.

Она добавила, что уверена в соблюдении прав заключённых в тюрьмах Крыма. 

«Могу уверить госпожу Денисову, что права человека на территории Крыма, о которых она говорит, не нарушены», — сообщила Поклонская. 

Она уточнила, что как первый прокурор российского Крыма сама подписывала обвинительные заключения некоторым из заключённых, которых желает навестить Денисова.

Ранее ФАН передавало, что Поклонская пригласила в Крым президента США Дональда Трампа.

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