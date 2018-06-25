Поклонская заявила о готовности провести экскурсию по тюрьмам Крыма для украинского омбудсмена

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила о своей готовности провести экскурсию по тюрьмам Крыма для украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.

Как сообщает «Крыминформ», Поклонская сообщила об этом, комментируя намерение Денисовой навестить полуостров для посещения отбывающих там наказание граждан Украины.

«Я готова лично составить компанию Денисовой, вместе с ней посетить всех осуждённых и прокомментировать, за что они были привлечены к уголовной ответственности», — сказала Поклонская.

Она добавила, что уверена в соблюдении прав заключённых в тюрьмах Крыма.

«Могу уверить госпожу Денисову, что права человека на территории Крыма, о которых она говорит, не нарушены», — сообщила Поклонская.

Она уточнила, что как первый прокурор российского Крыма сама подписывала обвинительные заключения некоторым из заключённых, которых желает навестить Денисова.

Ранее ФАН передавало, что Поклонская пригласила в Крым президента США Дональда Трампа.