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Поклонская ёмко ответила на угрозу Кулебы: "Помню. Не забуду"

27 октября 2021, 08:45  •  246 • Политика
Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская ёмко ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "никогда не оставлять её в покое" и добиться экстрадиции дипломата на Украину. Поклонская предупредила министра о том, что тоже "помнит" и "никогда не забудет".
Ранее Кулеба заявил, что Киев намерен добиваться выдачи Поклонской Украине. Над подготовкой соответствующего запроса работает целый ряд украинских государственных ведомств.
В комментарии РИА Новости Поклонская отметила, что "тоже никогда не забудет" представителей Киева.
"А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину", - сказала она.

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