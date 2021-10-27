Поклонская ёмко ответила на угрозу Кулебы: "Помню. Не забуду"

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская ёмко ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "никогда не оставлять её в покое" и добиться экстрадиции дипломата на Украину. Поклонская предупредила министра о том, что тоже "помнит" и "никогда не забудет".

Ранее Кулеба заявил, что Киев намерен добиваться выдачи Поклонской Украине. Над подготовкой соответствующего запроса работает целый ряд украинских государственных ведомств.

В комментарии РИА Новости Поклонская отметила, что "тоже никогда не забудет" представителей Киева.

"А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину", - сказала она.