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Поклонская: «Януковича не имею права назвать предателем, но украинцев он не защитил»

24 января 2019, 15:09  •  96 • В России

Киевский суд заочно признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в госизмене. Этот приговор для «Комсомолки» прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

- В силу того, что я служила на Украине и Янукович для меня был руководителем, я не имею права называть его предателем. Просто очень жаль, что и сегодня имея возможность защищать людей страны, гарантом которой он являлся он не делает, - рассказала «КП» Поклонская. - Все верные присяге сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры честно стояли до конца: десятки сотрудников "Беркута" и других подразделений погибли и уже никогда не вернутся.

Экс-прокурор Крыма призналась, что все ждали приказа о силовом разгоне Майдана.

- Скажу честно, мы все ждали, очень ждали, что гарант закона в 2013 и 2014 годах даст приказ силовиках остановить мракобесие, разогнать неадекватную и потерявшуюся разум и человеческий образ толпу, разгулявшуюся на Майдане. Но так и не дождались. Сегодня на Украине нет лидера, который бы защитил права людей. О каком же соблюдении закона можно говорить при вынесении приговора самому Януковичу?

Олесь Бузина в своих строках написал: "Я не люблю безмолвного народа, безропотно надевшего ярмо". Очень хотелось бы, чтобы это ярмо было снято с каждого жителя Украины и как можно скорее, - объяснила она.

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