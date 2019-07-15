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Поклонская: Я в секте царебожников не состою. За клевету буду подавать в суд!

15 июля 2019, 17:09  •  27 • В России

Депутат Госдумы Наталья Поклонская намерена разобраться с фейковыми новостями. Она собирается добиться опровержений от журналистов, которые обвинили ее в сектантстве.

- Пишут, якобы с моих слов: «Поклонская подтвердила разрыв с сектой екатеринбургских царебожников». Я никому интервью не давала, - рассказала «КП» Наталья Поклонская. - Они совсем въехали в дерево? Совсем совесть потеряли? Я понимаю, что накануне царских дней эта гадость лезет со всех щелей. Я понимаю, когда нечистоплотные журналисты ссылаются на некие «осведомленные источники». Но, извините, ссылаться на меня, когда я не давала никаких комментариев. Видимо, им надо выполнить заказ, вновь поднять эту тему. Мое душевное состояние, моя вера, куда хожу ставить свечки, кому молюсь — все это не дает им покоя.

За клевету Поклонская обещать подать обращение в суд.

- Мой помощник отправил письма в редакции этих изданий. Если не будет опровержений, я буду подавать заявление в суд. Я готова ответить на все вопросы журналистов 17 июля вечером. Я столько раз говорила — я хожу в монастыри, храмы, советуюсь с батюшками. Слушаю советы. Но решения сама принимаю. Нет у меня советчиков в лице мужей, жен, мам, пап. Я решение сама принимаю. И не верьте осведомленным источникам. Звоните мне, я отвечу на все. О какой секте идет речь? Какая секта «царебожников»? Я не знаю такой секты, - сказала депутат.

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