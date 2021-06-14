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Поклонская высказалась об уходе из Госдумы: "Сложный период"
14 июня 2021, 07:35 • 56 • Политика
Заместитель председателя Комитета по международным делам Наталья Поклонская высказалась о своём уходе из Госдумы. "Сложный период", - заявила она и рассказала о выходе из зоны комфорта.
В конце мая стало известно, что Поклонская снялась с праймериз "Единой России" и не будет участвовать в предстоящих парламентских выборах. Депутат объяснила, что причиной этого стало её решение сменить работу. Будущая деятельность никак не связана с работой депутата, но очень интересна для неё, отметила политик.
"Перемены в жизни - это всегда сложный период. Можно сказать, это своеобразный выход из зоны комфорта. Но это и есть саморазвитие", - привело слова Поклонской РИА Новости.
Наталья Поклонская подчеркнула, что свою политическую карьеру не завершает, просто у неё есть намерение получить иной опыт, который будет полезен в будущем.
Интригу раскрывать она не стала, но заявила, что хочет быть полезной для народа, руководства страны и для России.
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