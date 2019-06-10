Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Сразу давать в рыло!": В передаче Соловьева рассказали неприятную пра...
На постсоветском пространстве зреет еще один локальный конфликт: Двоевластие в М...
"Против вас теперь все": Политолог Сатановский объяснил, почему США та...
В Совфеде оценили слова Медведчука об экономическом кризисе на Украине
Главная / Политика

Поклонская внесла ясность по поводу своих слов об ограждении пляжей Крыма колючей проволокой

10 июня 2019, 23:39  •  69 • Политика
Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская объяснила пользователям соцсетей, что имела в виду своей фразой о заграждении пляжей колючей проволокой.
Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская уточнила свои слова об ограждении пляжей российского полуострова колючей проволокой, которые неверно истолковали в сети. Речь идет о её словах, что ограждения вокруг пляжей должны выглядеть гармонично.
"Вышки с автоматчиками и колючая проволока, конечно, могут ограждать море от крымчан, но тут важно, чтобы это было сделано как-то гармонично, как-то душевно, что ль", - пошутила ранее Поклонская.
После того, как её слова растиражировали в соцсетях, экс-прокурор опубликовала в Facebook сообщение, в котором внесла необходимые пояснения к своим словам. Поклонская подчеркнула, что имел в виду ограждения, установленные для обеспечения безопасности граждан от угроз.
"В остальных случаях ограждение пляжей колючей или неколючей проволокой (в том числе пляжа "Таврида" в урочище Батилиман под Севастополем), используемых в качестве объектов туристической инфраструктуры, недопустимо", - написала экс-прокурор Крыма.
Она добавила, что пляжи должны быть открыты для свободного посещения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
10 июня 2019, 23:39
"Пособники режима Путина" - форуму "Свободной России": не страдайте бесовщиной, сначала списки научитесь составлять
10 июня 2019, 13:54
Путин заявил о международной "лихорадке": "Мир подошёл к опасной черте"
10 июня 2019, 21:39
Лавров и глава МИД Мали договорились бороться с общими вызовами и расширять ВТС
10 июня 2019, 17:09
Власти Курганской области прокомментировали "объединение" с Тюменской областью
10 июня 2019, 23:39
Крепкие отношения: Эмира Катара готовится посетить Россию
10 июня 2019, 23:39
"Против вас теперь все": Политолог Сатановский объяснил, почему США так испугались ПМЭФ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июня 2019, 00:24
«Ему прозрачно намекнули»: Зеленский заявил о готовности выполнить Минские соглашения и начать переговоры с Москвой
07 июня 2019, 10:54
«Готова отказаться от американского паспорта»: в США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей в РФ
06 июня 2019, 05:54
"На Украине американцев будут рвать, как в Ираке": Эксперт - о месте возможного конфликта между Россией и США
05 июня 2019, 23:09
Порошенко обратился к Зеленскому с требованием о блокаде Донбасса
06 июня 2019, 12:24
У нас есть доллары, но у русских - сила: сенатор США обвинил Вашингтон в безрассудстве на Украине
05 июня 2019, 10:24
Война в Донбассе может обернуться Третьей мировой? Савченко заявила о фатальной ошибке Киева
04 июня 2019, 11:24
В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.