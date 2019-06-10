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Поклонская внесла ясность по поводу своих слов об ограждении пляжей Крыма колючей проволокой
10 июня 2019, 23:39 • 69 • Политика
Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская объяснила пользователям соцсетей, что имела в виду своей фразой о заграждении пляжей колючей проволокой.
Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская уточнила свои слова об ограждении пляжей российского полуострова колючей проволокой, которые неверно истолковали в сети. Речь идет о её словах, что ограждения вокруг пляжей должны выглядеть гармонично.
После того, как её слова растиражировали в соцсетях, экс-прокурор опубликовала в Facebook сообщение, в котором внесла необходимые пояснения к своим словам. Поклонская подчеркнула, что имел в виду ограждения, установленные для обеспечения безопасности граждан от угроз.
Она добавила, что пляжи должны быть открыты для свободного посещения.
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