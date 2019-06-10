Поклонская внесла ясность по поводу своих слов об ограждении пляжей Крыма колючей проволокой

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская уточнила свои слова об ограждении пляжей российского полуострова колючей проволокой, которые неверно истолковали в сети. Речь идет о её словах, что ограждения вокруг пляжей должны выглядеть гармонично.

"Вышки с автоматчиками и колючая проволока, конечно, могут ограждать море от крымчан, но тут важно, чтобы это было сделано как-то гармонично, как-то душевно, что ль", - пошутила ранее Поклонская.

После того, как её слова растиражировали в соцсетях, экс-прокурор опубликовала в Facebook сообщение, в котором внесла необходимые пояснения к своим словам. Поклонская подчеркнула, что имел в виду ограждения, установленные для обеспечения безопасности граждан от угроз.

"В остальных случаях ограждение пляжей колючей или неколючей проволокой (в том числе пляжа "Таврида" в урочище Батилиман под Севастополем), используемых в качестве объектов туристической инфраструктуры, недопустимо", - написала экс-прокурор Крыма.

Она добавила, что пляжи должны быть открыты для свободного посещения.