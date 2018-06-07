Поклонская уверена, что Порошенко отдали приказ идти в атаку на Донбасс

Бежавшие от войны донбассовцы в Ростовскую область пожаловались на «Прямой линии» Владимиру Путину, что они не могут получить гражданство в России.

- С депутатом Госдумы Затулиным мы инициировали разработку упрощенного получения гражданства для жителей Донбасса, - рассказала «КП» депутат Госдумы Наталья Поклонская. - Это русские люди, которых сегодня активно уничтожают украинские власти: язык, вера, культура, традиции. А на Донбассе убивают детей, стариков. Поручение президента нужно выполнять очень быстро и оперативно. Людей нужно спасать, над их жизнью нависла угроза. Мы с коллегами сделаем все, что в наших силах. Будем держать этот вопрос на контроле. В Крыму вопрос гражданства носит проблемный характер. Мы год боремся с ситуацией. Сотрудник прокуратуры, зам. прокурора Симферополя в августе был лишен гражданства Российской Федерации. Суды его восстановили в гражданстве, обязали вернуть паспорт гражданина России. Но снова по требованию прокурора МВД по Севастополю проверяют законность получения гражданства России. И выносят аналогичное незаконное решение. И снова этому прокурору не выдают гражданство. Амбициями чиновниками можно преследовать свои интересы, но при этом не понимать, что такими поступками они подрывают авторитет закона в России. Неправильно удовлетворять свои амбиции, ломая чужие судьбы.

Второй важной темой, поднятой на «Прямой линии», стало возможное обострение войны на Донбассе в канун Чемпионата мира по футболу в России.

Вопрос от Захара Прилепина.Что делать, если Киев начнёт наступление на Донбасс во время ЧМ по футболу

- Порошенко может пойти куда угодно: хоть свалиться в пропасть. Очень все непредсказуемо, - считает Поклонская. - Если Киев пойдет в атаку на Донбассе, значит, ему поступили такие распоряжения. Все видят, что идет обострение. Люди на Донбассе защищают свою землю: кто-то может взять оружие, а кто-то спасает свою семью, увозя ее в тот же Крым. Перед Чемпионатом мира будут специально обострять ситуацию. Все, что будет сделано со стороны марионеточной украинской власти, будет направлено против них же самих. Они своими безрассудными преступлениями губят себя. Сегодня они зарываются все глубже и глубже. Это не Украина бомбит людей, это преступники, которые захватили Украину. Они уничтожают людей и в других городах и областях Украины только лишь потому, что эти люди – один народ с Россией. И что эти люди ценят свою историю, помнят День Победы, хранят святую память наших героев. И разговаривать хотят на родном русском языке.