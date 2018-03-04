Поклонская уверена, что не нужно пускать в Россию тех, кто воевал против русских людей на Донбассе

Смерть в украинской камере активистки Марины Меньшиковой взбудоражила всех русских людей. Противницу киевской власти нашли повешенной в СИЗО Днепра. Ее гибель выдают за самоубийство.

Все началось полтора года назад. На одном из концертов Меньшикова ударила деревянным молотком по голове воина АТО. Дубовая голова бойца не пострадала. А вот против Марины возбудили уголовное дело. Она уехала в Крым. Но по истечении лимита в 90 дней ее отправили обратно в Днепр. Там уже задержали и посадили в ту самую злополучную камеру.

Поклонская уверена, что не нужно пускать в Россию тех, кто воевал против русских людей в Донбассе.Крымский депутат рассказала «КП» о законопроекте, который обезопасит жизнь политических беженцев из незалежной.Руслан РАХМАНГУЛОВ

Эту историю в своем блоге на радио «Комсомольская правда» обсудила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«НА УКРАИНЕ ДАЖЕ МНЕ ПРИПИСЫВАЮТ ТЕРРОРИЗМ»

- Наталья Владимировна, как нам обезопасить русских людей, которые бегут от той власти к нам в Россию?

- Здесь необходимы разграничения. Речь идет о людях, которые бегут из Украины по политическим убеждениям: чтобы спасти и обезопасить свою жизнь. В этом случае есть несколько проблем, например - законодательное регулирование. Мы в соавторстве с коллегами-депутатами из Крыма разработали законопроект, упрощающий получение гражданства этими людьми, и исключающий необходимость возвращения этих их на Украину. Даже с учетом того, что они превысили лимит нахождения на территории России. Надо понимать, что находиться там им опасно.

Смерть в украинской камере активистки Марины Меньшиковой взбудоражила всех русских людейФото: скриншот видео

- Как же быть с историей с Меньшиковой?

- Мы обо всем узнаем только из прессы. Но на Украине нет объективного следствия. Я бы так не утверждала, если бы сама не знала, что это такое. К примеру, мне вменяют террористический акт на территории Украины. Это же бред сумасшедшего. Тем не менее, следователи собирают какие-то крупицы и создают дело. То же и с этой женщиной - было ли с ее стороны преступление? Может, она и причинила телесные повреждения сотруднику АТО, но при каких обстоятельствах - надо разбираться. Да, крымский судья ее вернул на территорию Украины, но тут работает и судебная система - ведь она не одна, кого вернули.

«ВОЕВАВШИХ В АТО НЕ ПУСКАТЬ В РОССИЮ»

- Помним, что вашего крымского прокурора-сослуживца лишили российского паспорта. А многих ли крымчан так могут взять и отправить назад?

- Не могу сказать, много или мало. Если пострадал один человек - это уже много. Местные чиновники, судьи, службы правоохранительной системы, в том числе - прокуроры, обязаны разбираться индивидуально по каждому конкретному случаю. Есть проблема аннулирования паспорта, нарушения срока пребывания на территории Российской Федерации, возвращения этих людей на Украину. Но тут надо исходить из того, что там существует угроза этим людям - они могут погибнуть, их могут незаконно посадить в тюрьму, их могут осудить только за то, что они не тех политических взглядов. Тут надо понять, почему судья решил возвратить эту женщину, уже убитую, на Украину - туда, где она погибла. Я не знаю, как этот судья теперь себя должен чувствовать.

- При этом, в Россию пускают всяких мерзавцев. Например, на днях был задержан поляк-русофоб, он же политолог и постоянный участник российских ток-шоу Томаш Мацейчук. Он в 2014-ом году отправлял гуманитарку на Евромайдан, а потом так проникся незалежностью, что уехал на Донбасс на сторону украинских наемников. Как нам ограничить въезд в Россию таких людей?

- Я уверена, что спецслужбы ведут определенные списки таких людей, которые помогали преступникам со стороны АТО. Я даже не могу назвать этих людей украинцами. Они не украинцы, они преступники, которые убивают Украину, это действующая власть, которая создала войска АТО. Определенные списки есть, и, конечно, надо запретить им въезжать. Надо фиксировать, что совершено правонарушение, соблюсти всю процедуру. Не просто - не хочу, и поэтому запрещаю. Такого в России, конечно, не будет, потому тут уважают закон, чего нельзя сказать сегодня о руководстве на Украине.