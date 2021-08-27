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Поклонская сменит полуостров на остров? Депутат сама дала подсказку три месяца назад
27 августа 2021, 10:15 • 104 • Политика
СМИ различного толка гадают о новой должности депутата Госдумы Натальи Поклонской. Источники сообщают о вероятном назначении её на должность посла в Республику Кабо-Верде, которая расположена на островах Зелёного Мыса. Касательно вероятности подобного назначения депутат сама дала подсказку ещё три месяца назад.
Ранее стало известно, что кандидатуру Натальи Поклонской рассматривают на должность посла в Республику Кабо-Верде. Все документы уже готовы, но впереди ещё пара этапов: одобрение международного комитета Госдумы и утверждение президентом России, которое состоится после согласования с обеими палатами парламента.
При этом стоит отметить, что ещё три месяца назад, 28 мая, Поклонская сама намекнула на свою будущую должность.
"Скажу ещё, что я снова смогу надеть китель. Только пусть останется интригой, какой именно", - сказала тогда она.
Названная Поклонской одежда может подпадать под описание форменной одежды работников МИД России, а также дипломатических представительств и консульских учреждений России, что может стать ответом на интригующий вопрос о будущей должности депутата.
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