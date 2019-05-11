|
Поклонская сказала неудобную для руководства правду о проблемах Крыма
11 мая 2019, 08:54 • 203 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская возмутилась шумихой вокруг акции "Бессмертный полк", и молчанием о реальных проблемах Крыма и России. "Почему бы не поговорить о реальных проблемах: как живут люди, как работают чиновники, учреждения социального обеспечения, правоохранители, суды, прокуроры, больницы и т. д.?" - поинтересовалась она.
Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала шумиху вокруг изображений святых Русской Церкви на акции "Бессмертный полк" и рассказала неудобную для руководства правду. Сообщение появилось на странице женщины-политика в соцсети Facebook.
В качестве примера она привела ситуацию в крымском городе Керчи. По словам экс-прокурора, там уже второй год не могут решить проблему с разливом канализационных отходов прямо посреди городских улиц. При этом госпредприятие, ответственное за водоотведение и получающее за это от населения деньги, до сих пор на хорошем счету у руководства Крыма.
Также она рассказа, что грандиозные стройки в Крыму заканчиваются массовыми заявлениями о невыплате заработной платы рабочим подрядчиков и субподрядчиков, а песок и щебень на стройку федеральной трассы и моста продают "по цене выше, чем в Турции". Кроме того, по словам Поклонской, лицензии на добычу полезных ископаемых на песчаных карьерах выдаются лицам, которым эта земля не принадлежит.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
203
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 мая 2019, 09:54
|
09 мая 2019, 04:54
|
10 мая 2019, 14:54
|
10 мая 2019, 00:24
|
04 мая 2019, 12:24
|
10 мая 2019, 10:09
|
08 мая 2019, 12:24