Поклонская сказала неудобную для руководства правду о проблемах Крыма

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала шумиху вокруг изображений святых Русской Церкви на акции "Бессмертный полк" и рассказала неудобную для руководства правду. Сообщение появилось на странице женщины-политика в соцсети Facebook.

"Почему шествие с иконами великих полководцев России вызывает массу нареканий и осуждения? Почему бы не поговорить о реальных проблемах: как живут люди, как работают чиновники, учреждения социального обеспечения, правоохранители, суды, прокуроры, больницы и т. д.?" - написала Поклонская.

В качестве примера она привела ситуацию в крымском городе Керчи. По словам экс-прокурора, там уже второй год не могут решить проблему с разливом канализационных отходов прямо посреди городских улиц. При этом госпредприятие, ответственное за водоотведение и получающее за это от населения деньги, до сих пор на хорошем счету у руководства Крыма.

"Где работа прокуроров, Роспотребнадзора и всех остальных?" - негодует Поклонская.

Также она рассказа, что грандиозные стройки в Крыму заканчиваются массовыми заявлениями о невыплате заработной платы рабочим подрядчиков и субподрядчиков, а песок и щебень на стройку федеральной трассы и моста продают "по цене выше, чем в Турции". Кроме того, по словам Поклонской, лицензии на добычу полезных ископаемых на песчаных карьерах выдаются лицам, которым эта земля не принадлежит.