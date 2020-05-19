Поклонская сделала Киеву неожиданное предложение по Крыму: "Люди устали кормить гвардию политиков"

По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской, Украине уже пора строить своё будущее с учётом российского статуса Крыма, который полуостров, напомним, приобрёл в 2014 году после референдума, вернувшись в состав РФ.

Поклонская сделала Киеву довольно неожиданное предложение: спросить у самих украинцев про "оккупацию" Крыма (Украина не признала итоги референдума 2014 года и считает Крым "оккупированным" и "аннексированным" Россией. - Ред.).

"Если бы власть хотела знать мнение людей, уже организовали бы референдум на Украине, - подчеркнула парламентарий, - и спросили у жителей страны, поддерживают ли они эту тягомотину с заезженной песней про "оккупацию" или хотят начать развивать благосостояние украинцев".

Депутат обратила также внимание на то, что в Незалежной "люди уже устали кормить гвардию политиков", которые только и рассуждают про псевдооккупацию Крыма и сомневаются в выборе жителей региона.

По мнению Поклонской, сами украинцы наверняка бы отказались продолжать дальнейший политический "плач Ярославны" по полуострову. Ведь простые жители Незалежной, как считает парламентарий, смелее и умнее своих политиков.