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Поклонская сделала Киеву неожиданное предложение по Крыму: "Люди устали кормить гвардию политиков"
19 мая 2020, 11:55 • 63 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская неожиданно предложила Киеву спросить у самих украинцев про Крым, провести референдум. "Люди устали кормить гвардию политиков", - отметила парламентарий.
По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской, Украине уже пора строить своё будущее с учётом российского статуса Крыма, который полуостров, напомним, приобрёл в 2014 году после референдума, вернувшись в состав РФ.
Поклонская сделала Киеву довольно неожиданное предложение: спросить у самих украинцев про "оккупацию" Крыма (Украина не признала итоги референдума 2014 года и считает Крым "оккупированным" и "аннексированным" Россией. - Ред.).
"Если бы власть хотела знать мнение людей, уже организовали бы референдум на Украине, - подчеркнула парламентарий, - и спросили у жителей страны, поддерживают ли они эту тягомотину с заезженной песней про "оккупацию" или хотят начать развивать благосостояние украинцев".
Депутат обратила также внимание на то, что в Незалежной "люди уже устали кормить гвардию политиков", которые только и рассуждают про псевдооккупацию Крыма и сомневаются в выборе жителей региона.
По мнению Поклонской, сами украинцы наверняка бы отказались продолжать дальнейший политический "плач Ярославны" по полуострову. Ведь простые жители Незалежной, как считает парламентарий, смелее и умнее своих политиков.
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