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Поклонская рассказала об упрощающем получение гражданства России беженцами с Украины законопроекте

04 марта 2018, 14:24  •  299 • Украина
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью kp.ru рассказала, что вместе с депутатами из Крыма разработала законопроект, который упрощает получение российского гражданства политическими беженцами с Украины.
 
globallookpress.com
 

«Речь идёт о людях, которые бегут с Украины по политическим убеждениям: чтобы спасти и обезопасить свою жизнь. В этом случае есть несколько проблем, например законодательное регулирование. Мы в соавторстве с коллегами-депутатами из Крыма разработали законопроект, упрощающий получение гражданства этими людьми и исключающий необходимость возвращения их на Украину. Даже с учётом того, что они превысили лимит нахождения на территории России», — сказала Поклонская.

Она также подчеркнула, что находиться на Украине этим людям опасно.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что за время конфликта на востоке Украины в страну прибыли 160 тыс. беженцев.

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