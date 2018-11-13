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Поклонская рассказала, что ее мужа попросили уволиться

13 ноября 2018, 14:39  •  143 • В России

После свадьбы депутата Госдумы Натальи Поклонской ее мужа попросили написать заявление об увольнении. Иван Совольев покинул пост руководителя рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

- Действительно мой муж покинул занимаемую ранее должность на госслужбе. Знаю, что предложение принять подобное решение было озвучено ему осенью по выходу из отпуска. Никаких проблем у нас нет. Работы хватает. Много проектов, - рассказала «КП» Поклонская.

Иван Соловьев поделился с «Комсомолкой», что теперь трудится вместе с супругой.

- Я за два года воочию убедился, насколько сложной и ответственной является должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, каков уровень нагрузок, поэтому доверие в коллективе, особенно среди первых лиц, должно быть абсолютным, - рассказал «КП» Соловьев. - Сегодня, уверен, что каждый из нас работает с теми людьми, с которыми ему комфортно и сомнений в честности и адекватности которых, не имеется. Я сосредоточен на работе в проектах, которые мы ведем вместе супругой и ее командой, но о работе в сфере защиты прав человека у меня остались самые теплые и хорошие воспоминания. В первую очередь от осознания того, что удалось помочь многим людям, которые к нам обращались. Надеюсь, что и коллективу не в чем меня упрекнуть, я желаю им всем эффективной работы и терпения.

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