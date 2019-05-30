Поклонская раскрыла обман чиновников в Крыму: "Реального результата нет и не предвидится"

Судя по реакции в Сети, немалое возмущение вызвали у депутата Госдумы Натальи Поклонской ответы из прокуратуры и администрации Севастополя, которые она получила в ответ на свой запрос. Прокомментировала их не без иронии.

"Удивительно, что так долго руководители ведомств и служб исполнительной власти города Севастополя делают вид, что в городе всё хорошо, и каждый из них отработал на 100 процентов", - указала парламентарий в своём Facebook, раскрыв обман чиновников в Крыму.

Она указала на то, что в ответах прокурор сообщил о мерах реагирования на указанные нарушения закона. Но депутат обращает внимание на другое.

"Вместе с тем от принятых мер какого-то реального результата нет и не предвидится, - раскрыла нелицеприятную правду парламентарий. - Должностные лица по выявленным нарушениям не привлечены к ответственности. Конкретные меры по устранению выявленных нарушений не разработаны".

И это не всё.

"Я так и не получила вразумительного ответа, в котором прослеживался хотя бы намёк защитить права человека", - вступилась за крымчан и вывела на чистую воду чиновников Поклонская.

Указала она и на историю со строительством Матросского бульвара, назвав её "абсурдной": "Есть работа, но её не желает принять руководство города".

"Неужели люди ждут именно такого подхода?" - недоумевает депутат, удивляясь и отсутствию соответствующей реакции от вышестоящих органов.