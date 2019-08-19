Поклонская: "Убийством Государя убили и разорвали Российскую Империю… на лоскуточки"

Российский депутат Наталья Поклонская объяснила, как смерть последнего Государя Николая II повлияла на всю страну. Она подчеркнула, что люди прекрасно понимают, как это страшное преступление – убийство Государя и Царской семьи сказалось на стране.

По ее словам, могущественной Российской Империи попросту не стало, ее тоже убили.

"Убийством государя убили и разорвали Российскую империю. Тогда на географической карте исчезла страна и появились кусочки, лоскуточки... Все - России не стало, Российской Империи не стало, она была уничтожена", - заявила парламентарий.

Сохранение памяти о страстотерпчестве Царской семьи, подчеркнула Поклонская, является долгом "любого порядочного, честного, открытого человека, который дорожит правдой, людьми и верой".

Отрывок интервью с Поклонской опубликован на сайте "Ридус".