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Поклонская: "Убийством Государя убили и разорвали Российскую Империю… на лоскуточки"

19 августа 2019, 23:54  •  4 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что сохранение памяти о страстотерпчестве Царской семьи — "долг любого порядочного, честного, открытого человека, который дорожит правдой, людьми и верой". Она отметила, что убийством Государя "убили и разорвали Российскую империю… на кусочки, лоскуточки".
Российский депутат Наталья Поклонская объяснила, как смерть последнего Государя Николая II повлияла на всю страну. Она подчеркнула, что люди прекрасно понимают, как это страшное преступление – убийство Государя и Царской семьи сказалось на стране.
По ее словам, могущественной Российской Империи попросту не стало, ее тоже убили.
"Убийством государя убили и разорвали Российскую империю. Тогда на географической карте исчезла страна и появились кусочки, лоскуточки... Все - России не стало, Российской Империи не стало, она была уничтожена", - заявила парламентарий.
Сохранение памяти о страстотерпчестве Царской семьи, подчеркнула Поклонская, является долгом "любого порядочного, честного, открытого человека, который дорожит правдой, людьми и верой".
Отрывок интервью с Поклонской опубликован на сайте "Ридус".

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