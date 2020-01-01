Поклонская: "Оставьте оружие и ссоры за порогом 2020-го"

В преддверии нового года депутат Госдумы Наталья Поклонская отметила у себя в телеграм-канале, что "в наступающем году все ждут мира - в политике, в семье, на работе…".

Парламентарий обратила внимание на то, что "нам всем пора стать добрее друг к другу и научиться принимать ближних с любовью". И делать это даже в том случае, когда одни не согласны с точкой зрения других.

В качестве новогоднего пожелания Поклонская призвала оставить в уходящем году не только ссоры.

"Оставьте оружие и ссоры за порогом 2020-го, - попросила парламентарий, при этом тонко намекнув на сложные отношения между странами. - А то лёд между нами всё никак не растает".

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