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Поклонская: "Оставьте оружие и ссоры за порогом 2020-го"
01 января 2020, 10:39 • 103 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в преддверии нового года отметила, что "нам всем пора стать добрее друг к другу и научиться принимать ближних с любовью". "Оставьте оружие и ссоры за порогом 2020-го", - призвала парламентарий.
В преддверии нового года депутат Госдумы Наталья Поклонская отметила у себя в телеграм-канале, что "в наступающем году все ждут мира - в политике, в семье, на работе…".
Парламентарий обратила внимание на то, что "нам всем пора стать добрее друг к другу и научиться принимать ближних с любовью". И делать это даже в том случае, когда одни не согласны с точкой зрения других.
В качестве новогоднего пожелания Поклонская призвала оставить в уходящем году не только ссоры.
"Оставьте оружие и ссоры за порогом 2020-го, - попросила парламентарий, при этом тонко намекнув на сложные отношения между странами. - А то лёд между нами всё никак не растает".
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