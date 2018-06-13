Поклонская проверит доходы депутатов Госдумы

Ряд депутатов Госдумы могут попасть под проверку комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе. Об этом "КП" рассказала Наталья Поклонская.

- 21 июня состоится заседание комиссии, на котором будут рассматривать все поступившие обращение, - рассказала Поклонская. - Фамилии депутатов не называют специально, чтобы заранее не устраивать какую-то огласку и не давать повод для спекуляций. Все, что официально поступило в мой адрес, все будет рассмотрено. Обращений достаточно.

Глава комиссии отметила, что для проверки некоторых депутатов могут даже привлечь правоохранительные органы. Пока не известно, будут ли проверять думцев в присутствии журналистов. Это решение примут сами члены комиссии.