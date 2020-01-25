Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Везде грязь и тарарам, наболело": Малофеев расшифровал предложение Пу...
О начале ликвидации Украины. Кто ее сдает? // Вечер с Соловьевым
«Прорывная инициатива»: как предложенный Путиным саммит постоянных членов СБ ООН...
Наслаждайся гидом: самозанятым хотят разрешить работать экскурсоводами
Главная / Политика

Поклонская против "барина из Чувашии": Депутат займётся законопроектом о наказании чиновников-хамов

25 января 2020, 03:39  •  125 • Политика
Депутат Наталья Поклонская намерена заняться законопроектом о введении наказаний для чиновников-хамов, оскорбляющих граждан России. Причиной стал большой поток жалоб, а также выходки "барина из Чувашии" Михаила Игнатьева.
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская обрушилась с жёсткой критикой на главу Чувашии Михаила Игнатьева, который на церемонии вручения ключей от новых автомобилей заставил офицера МЧС прыгать за ними. Как констатировала парламентарий, сегодня набирает обороты практика оскорбления людей со стороны чиновников.
Ещё Поклонскую возмущает то, что куда больше внимания уделяется скандалам, связанным с высказываниями Ивана Урганта и Алёны Водонаевой. Наблюдая за тем, как "местный барин" Игнатьев призывает "мочить" журналистов и блогеров, а также подпрыгивать пожарных по команде, парламентарий начинает сожалеть о своём уходе из прокуратуры.
"У меня вызывает отвращение губернатор, который к людям относится как к своей собственности или рабам", - написал она в соцсетях, добавив, что ей поступает много жалоб на чиновников.
Как считает Поклонская, выходом из создавшейся ситуации может стать создание морального кодекса для госслужащих. Кроме того, она обещает разработать законопроект о введении ответственности за оскорбление народа и призывает журналистов и блогеров сообщать ей о проступках "слуг народа".
"Если есть видео, на котором глава администрации или губернатор ведёт себя неподобающим образом, наказание - штраф. Или увольнение, если человек не исправился и не понял, где и для кого он работает", - пояснил он.
Ранее на заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека российский лидер Владимир Путин поддержал предложение о введении наказаний для чиновников, которые оскорбляют граждан. По мнению президента, для разработки инициативы следует посоветоваться с такими экспертами в юридической сфере, как адвокат Генри Резник. В СПЧ считают, что одной из мер ответственности должно стать увольнение.
"Если человек пришёл на работу в органы власти, да ещё хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен", - сказал глава государства.
Президент добавил, что в Уголовном кодексе есть статья, предусматривающая наказание за оскорбления. И имеет смысл изучить практику её применения для доведения до ума российского законодательства.
"Интересы людей в любой ситуации должны неукоснительно соблюдаться, давайте будем это иметь в виду всегда в ходе нашей практической работы", - пояснил он позднее.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



125
Источник
Похожие новости
24 января 2020, 11:24
Часы Судного дня перевели из-за Трампа: Пушков заявил о развале системы контроля над ядерным оружием
25 января 2020, 00:24
"Гозман не может гордиться дедом": Политик облил грязью память защитников Родины
24 января 2020, 14:39
Нашли работу и Мединскому, и Козаку. Указы о назначениях подписаны Владимиром Путиным
24 января 2020, 12:39
Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента
25 января 2020, 03:39
"Голосуйте сколько угодно, мы не уйдём!": Три стадии американской демократии в Ираке
25 января 2020, 03:39
Надбавка "за сложность": Полицейские и росгвардейцы Москвы и Петербурга получили бонус от правительства
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 января 2020, 10:54
"Истеричность" Лукашенко оставит Белоруссию без газа? Эксперт заявил о тупике для Минска
20 января 2020, 16:09
Прогноз, который один раз уже полностью сбылся. Кто войдёт в новое правительство Мишустина — список
18 января 2020, 12:09
Пенсии могут отменить вообще - власти прощупывают почву
22 января 2020, 08:24
"Это человек, который смел обращаться к Путину": Делягин о самом удачном назначении в новом правительстве
23 января 2020, 02:54
Американцы перехватывают патрули русских: Очередная стычка в Сирии спровоцировала пробку - СМИ
20 января 2020, 09:39
"Пить баварское с видом на гетто": В рассекреченном архиве Минобороны нашёлся компромат о преступлениях поляков
18 января 2020, 15:24
СМИ узнали имена утративших свои посты в новом правительстве вице-премьеров
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.