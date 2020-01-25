Поклонская против "барина из Чувашии": Депутат займётся законопроектом о наказании чиновников-хамов

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская обрушилась с жёсткой критикой на главу Чувашии Михаила Игнатьева, который на церемонии вручения ключей от новых автомобилей заставил офицера МЧС прыгать за ними. Как констатировала парламентарий, сегодня набирает обороты практика оскорбления людей со стороны чиновников.

Ещё Поклонскую возмущает то, что куда больше внимания уделяется скандалам, связанным с высказываниями Ивана Урганта и Алёны Водонаевой . Наблюдая за тем, как "местный барин" Игнатьев призывает "мочить" журналистов и блогеров, а также подпрыгивать пожарных по команде, парламентарий начинает сожалеть о своём уходе из прокуратуры.

"У меня вызывает отвращение губернатор, который к людям относится как к своей собственности или рабам", - написал она в соцсетях, добавив, что ей поступает много жалоб на чиновников.

Как считает Поклонская, выходом из создавшейся ситуации может стать создание морального кодекса для госслужащих. Кроме того, она обещает разработать законопроект о введении ответственности за оскорбление народа и призывает журналистов и блогеров сообщать ей о проступках "слуг народа".

"Если есть видео, на котором глава администрации или губернатор ведёт себя неподобающим образом, наказание - штраф. Или увольнение, если человек не исправился и не понял, где и для кого он работает", - пояснил он.

Ранее на заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека российский лидер Владимир Путин поддержал предложение о введении наказаний для чиновников, которые оскорбляют граждан. По мнению президента, для разработки инициативы следует посоветоваться с такими экспертами в юридической сфере, как адвокат Генри Резник. В СПЧ считают, что одной из мер ответственности должно стать увольнение.

"Если человек пришёл на работу в органы власти, да ещё хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен", - сказал глава государства.

Президент добавил, что в Уголовном кодексе есть статья, предусматривающая наказание за оскорбления. И имеет смысл изучить практику её применения для доведения до ума российского законодательства.

"Интересы людей в любой ситуации должны неукоснительно соблюдаться, давайте будем это иметь в виду всегда в ходе нашей практической работы", - пояснил он позднее.