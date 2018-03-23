Поклонская прокомментировала заявления украинского депутата о её гражданстве

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская прокомментировала заявления украинского депутата Сергея Лещенко о том, что Киев якобы до сих пор не лишил её гражданства Украины.

«Хочу поблагодарить депутата с Украины Сергея Лещенко, который с упорством, достойным лучшего применения, пытается с трибуны Верховной рады выяснить вопрос наличия или отсутствия у меня украинского гражданства. Давно ведь говорила, что с марта 2014 года являюсь гражданкой Российской Федерации. Але, якщо ви (керівництво України) наполягаєте, то я можу поміркувати над можливістю взяти участь у виборах в якості кандидата в президенти України. :) Поверьте, видя, как действующая «майданная власть» потерялась в трёх соснах, люди ждут того, кто сможет навести порядок в стране, способной развиваться и процветать вместе с Россией, как это предначертано Богом!» — сказала Поклонская.

Ранее, как сообщали СМИ, депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что киевские власти до сих пор не лишили Поклонскую украинского гражданства.

По словам Лещенко, он обращался с вопросом о гражданстве Поклонской в Совет нацбезопасности и обороны, администрацию президента, МИД и СБУ, однако все ведомства перекладывают ответственность друг на друга.