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Поклонская прокомментировала предложение главы ВМС Украины обменять моряков

06 декабря 2018, 19:54  •  157 • Украина
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что предложение командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко обменять себя на арестованных в России украинских моряков является «квазипатриотическим пиаром».
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, Воронченко несколько дней назад отправил этих моряков «как овец на заклание, то есть на верную погибель».

Воронченко «прекрасно знает», что его никогда не обменяют на украинских моряков, потому что «он нужен России как собаке пятая нога», считает Поклонская. 

«На деле ни сочувствия, ни тем более уважения такой квазипатриотический пиар не вызывает», — отметила она.

В МИД России заявили, что «будет достаточно отставки» главы ВМС Украины в связи с произошедшей ситуацией. 

Ранее Воронченко предложил обменять себя на арестованных моряков, которые были задержаны 25 ноября, когда три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу.

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