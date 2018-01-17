Поклонская призвала ГПУ не иронизировать, а рассмотреть ее заявление по существу

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МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская предложила Генпрокуратуре Украины (ГПУ) рассмотреть по существу ее обращения расследовать преступления украинских политиков.

"Предполагаю, что подобный красноречивый, но далекий от сути ответ с щедрым предложением компенсации проезда в Киев связан с непродолжительным периодом службы пресс-секретаря в органах прокуратуры", - прокомментировала Поклонская ТАСС ответ украинской генпрокуратуры.

Она предложила генпрокуратуре "вернуться к существу" ее заявления и "рассмотреть его в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, а не продолжать заниматься одурманиванием и уничтожением украинского народа и страны, превращая ее в руины хваленой "евроинтеграции".

Парламентарий подчеркнула, что вопросы, поставленные в ее заявлении о жутких преступлениях против украинского народа и страны, разрушенной "антитеррористическими операциями" против женщин, детей и стариков, "не относятся к просьбе оплатить или компенсировать проезд и проживание в Киеве". "Подобную щедрость предложила бы обратить в доход обворованного указанными мной должностными лицами государства для возможности принятия решения по ходатайству моих адвокатов о моем допросе по видеоконференцсвязи, в соответствии с требованиями УПК Украины", - добавила Поклонская.