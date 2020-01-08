Поклонская признала ошибку с "Матильдой": Нужно было действовать тонко, а не в лоб, отметила она

Громкий скандал вокруг фильма "Матильда", оскорбившего чувства многих жителей России, был ошибкой, признала депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она отметила, что в той ситуации ей не следовало поддаваться чувствам.

Поклонская отмечает, что в случае с "Матильдой" нужно было действовать тонко, как политик. Вместо этого она попыталась решить ситуацию в лоб, как прокурор. Сейчас бы она такую ошибку не совершила, отметила депутат Госдумы.

"Я бы не сделала ту ошибку, которую я сделала на тот период времени. Вот эта публичность и смешение моих чувств", - сказала Поклонская в интервью "КП".

Напомним, что речь идёт о фильме режиссера Алексея Учителя "Матильда", в котором извращаются исторические факты и порочится образ Российского Императора Николая II. Несмотря на широкий общественный резонанс и сопротивление людей, фильм всё равно выпустили в прокат.