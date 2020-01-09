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Поклонская привела 8 доказательств развязанной третьей мировой войны: "Хочу вас расстроить"

09 января 2020, 16:54  •  161 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что третья мировая война развязана и "уже давно идёт", и привела тому сразу 8 доказательств. "Хочу вас расстроить", - отметила при этом парламентарий.
Напомнив о недавних событиях на Ближнем Востоке - американском вмешательстве, убийстве генерала КСИР Касема Сулеймани, ответном ракетном ударе по базам Соединённых Штатов в Ираке, депутат Госдумы Наталья Поклонская заметила, что "многие переживают: а не начнётся ли третья мировая война?".
"Хочу вас расстроить, - написала парламентарий у себя в телеграм-канале, - она уже давно идёт".
Поклонская привела сразу 8 доказательств того, что третья мировая война уже развязана, отметив, что это "выражается в виде локальных конфликтов".
В списке парламентария и "гуманитарная интервенция" НАТО против Югославии в виде бомбардировок и "уничтожения суверенного государства", и "вторжение США в Ирак", и "грузинская провокация в августе 2008 года", и "бойня с ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.) в Сирии", и "обстрелы и уничтожение Донбасса", и "разгул фашизма на Украине", и "ракетные "ответки" друг другу на Ближнем Востоке".
Восьмым пунктом, обозначенным Поклонской как "самый важный", депутат называет "участившиеся попытки США через перевороты свергать режимы в отдельных странах".
Парламентарий подчёркивает, что событий ХХ века третья мировая повторять не станет - "время поменялось", просто врукопашную не пойдут.
"Не будет походов одного полка на другой в штыковую атаку, - продолжила свою мысль Поклонская. - Целые страны порабощают уже другими способами, больше похожими на сюжет сериала "Игра престолов".
Депутат обратила внимание на то, что теперь людьми "манипулируют через информационные вбросы", как это было на украинском майдане пять лет назад.
"Сейчас ни Трампу, ни другим "воякам" не нужно бомбами стирать Иран или иные "интересующие" их страны с лица земли. Есть другие методы, - пояснила парламентарий, - например экономическая блокада и санкции".
Она напомнила, что именно подобными рестрикциями пытались лишить Россию самостоятельности, а теперь американский лидер аналогичные санкции пообещал Ирану.
"Самое страшное, что простые люди становятся разменной монетой в этой третьей мировой войне. Вот устроили бойню в Сирии или в Донбассе - и неважно, что поломаны человеческие судьбы, покалечены дети, ведь те, кто хотят править миром, о таких мелочах не задумываются. И кто знает, где будет следующая точка для продолжения "военных действий" новой эры…" - резюмировала Поклонская.

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