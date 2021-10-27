Поклонская припугнула Киев информацией про госпереворот

Наталья Поклонская. Фото: АГН "Москва" / Сергей Киселев

Украинским властям напомнили, кто развалил страну

Бывший генпрокурор Крыма Наталья Поклонская отреагировала на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по поводу ее экстрадиции из Кабо-Верде.

В ответ на угрозу, что власти Незалежной "никогда не забудут" и "не оставят ее в покое", Поклонская недвусмысленно намекнула, что у нее тоже хорошая память.

"Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине, и их прислужников",

– предупредила Поклонская. В комментарии РИА "Новости" она отметила, что нынешние власти превратили "некогда цветущую и развивающуюся страну в руины".

Ранее стало известно, что Наталья Поклонская будет представлять Москву в качестве посла в Кабо-Верде. После этого в МИД Незалежной заявили, что будут добиваться ее экстрадиции, поскольку на Украине она обвиняется в госизмене из-за работы в Крыму после прошедшего на полуострове референдума о воссоединении с Россией.

В Кабо-Верде подтвердили, что украинские представители, действительно, связывались с ними по поводу Поклонской, передает телеканал"360". Однако там даже не стали всерьез рассматривать этот запрос. Как ранее напомнили в России, все специалисты понимают, что Поклонская наделена дипломатическим иммунитетом, поэтому заявления Киева просто смешны.

Ранее в Киеве наложили "максимальные санкции" в отношении 27 граждан России и Украины. В список, наряду с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и премьером Николаем Азоровым, попала и нынешний руководитель Крымской республики Сергей Аксенов, а также Наталья Поклонская.