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Поклонская предсказала Крыму экологическую катастрофу

01 июня 2020, 13:55  •  281 • Политика
Наталья Поклонская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Депутат обратилась с письмом в ООН
Наталья Поклонская считает, что перекрытие доступа питьевой воде из Днепра наносит серьезный ущерб жизни жителям Крыма. Река снабжала полуостров около 85% пресной воды. Экс-прокурор региона указала, что "преступное перекрытие" приведет не только к ухудшению здоровья граждан, но и серьезно навредит уникальной экосистеме полуострова – первые последствия, по ее словам, уже есть.
Депутат сообщила, что в Крыму началось опасное заболачивание и засоление почвы, которое серьезно вредит плодородному слою земли. В результате уничтожается многие виды фауны и флоры вблизи канала. Она написала письмо Верховному комиссару ООН Мишель Бачелет с просьбой сделать что-то, чтобы остановить "угрозу жизни миллионов людей", которая, по ее словам, приравнивается к репрессиям.
В письме Поклонская также указывает, что действия украинских властей противоречат Всеобщей декларации прав человека . Она просит Бачелет предпринять все меры, чтобы не только прекратить подобную политику Украины, но сделать все, чтобы подобной блокады полуострова не повторилось.
"Предпринимая антигуманные действия, украинские власти проводят человеконенавистническую политику и руководствуются чувствами мести в отношении крымчан, воспротивившихся государственному перевороту в Киеве в 2014 году", – сообщает Поклонская в письме, оказавшемся в распоряжении РИА "Новости".
Напомним, после присоединения Крыма к России в 2014 г. власти Украины в одностороннем порядке прекратили подачу пресной воды из русла Днепра, тем самым лишив полуостров основного источника пресной воды.
В США полагают, что из-за перекрытия источника пресной воды между Россией и Украиной может развязаться настоящая война.

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