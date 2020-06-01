Наталья Поклонская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Депутат обратилась с письмом в ООН

Наталья Поклонская считает, что перекрытие доступа питьевой воде из Днепра наносит серьезный ущерб жизни жителям Крыма. Река снабжала полуостров около 85% пресной воды. Экс-прокурор региона указала, что "преступное перекрытие" приведет не только к ухудшению здоровья граждан, но и серьезно навредит уникальной экосистеме полуострова – первые последствия, по ее словам, уже есть.

Депутат сообщила, что в Крыму началось опасное заболачивание и засоление почвы, которое серьезно вредит плодородному слою земли. В результате уничтожается многие виды фауны и флоры вблизи канала. Она написала письмо Верховному комиссару ООН Мишель Бачелет с просьбой сделать что-то, чтобы остановить "угрозу жизни миллионов людей", которая, по ее словам, приравнивается к репрессиям.

В письме Поклонская также указывает, что действия украинских властей противоречат Всеобщей декларации прав человека . Она просит Бачелет предпринять все меры, чтобы не только прекратить подобную политику Украины, но сделать все, чтобы подобной блокады полуострова не повторилось.

"Предпринимая антигуманные действия, украинские власти проводят человеконенавистническую политику и руководствуются чувствами мести в отношении крымчан, воспротивившихся государственному перевороту в Киеве в 2014 году", – сообщает Поклонская в письме, оказавшемся в распоряжении РИА "Новости".

Напомним, после присоединения Крыма к России в 2014 г. власти Украины в одностороннем порядке прекратили подачу пресной воды из русла Днепра, тем самым лишив полуостров основного источника пресной воды.

В США полагают, что из-за перекрытия источника пресной воды между Россией и Украиной может развязаться настоящая война.