Поклонская предложила сажать министров: Деньги ушли не туда? В тюрьму!

По словам Поклонской, она часто обращается с запросами к властям Крыма по поводу проблем здравоохранения. Ситуация, конечно, меняется, но медленно, отметила депутат.

"И если зайти просто в ту же евпаторийскую больницу, сакскую, белогорскую, бахчисарайскую, вы увидите, что там вот то украинское наследие, которое осталось и которым многие возмущаются, оно лишь усугубилось. Ещё хуже стало, к примеру, в больнице, которой деньги были выделены на ремонт. Ремонт сделан следующим образом: на старую облупленную краску на подоконниках просто нанесли другой слой краски, и сделалось ещё хуже", - рассказала Поклонская в эфире радио "Комсомольская правда".

В Керчи, по её словам, когда был взрыв в колледже, людям в коридорах больницы проводили операции. Сама же больница, по ощущениям Поклонской, выглядит, наверное, хуже, чем в 40-х годах прошлого века.

"Это ужасная вонь, это ничего не работает, это нет элементарных белых простыней…" - поделилась впечатлениями депутат.

По словам Поклонской, она писала по этому поводу и главе Крыма, и министру здравоохранения России, меры уже принимаются.

Он добавила, что если бы была прокурором, то министры за махинации с бюджетными деньгами были бы не уволены, а сидели бы в тюрьмах.

"Я считаю, что, если министр не справился со своими обязанностями, и были выделены федеральные деньги и эти деньги пошли куда-то не туда, он должен сидеть в тюрьме", - подчеркнула депутат.

Поклонская считает, что в России воруют везде, и Крым не исключение, однако конкретных фактов, которые она могла бы проверить, как это делала в бытность прокурором, у неё сейчас нет.

"На сегодняшний день я такие заявления делаю, исходя из того, что я народный избранник, депутат, я вижу, что происходит", - резюмировала Поклонская.