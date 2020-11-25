Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали зая...
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
На Украине признали вину в крушении MH17
"Ну что, Коля, помогли тебе твои американские ляхи?": Блогер расшифров...
Главная / Политика

Поклонская предложила сажать министров: Деньги ушли не туда? В тюрьму!

25 ноября 2020, 19:05  •  92 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассуждая о проблемах здравоохранения в Крыму заявила, что ситуация меняется, но медленно. Она напомнила и об отставках министров в регионе, отметив, что если бы была прокурором, то министры, потратившие бюджетные деньги "не туда", не просто увольнялись бы, а шли в тюрьму.
По словам Поклонской, она часто обращается с запросами к властям Крыма по поводу проблем здравоохранения. Ситуация, конечно, меняется, но медленно, отметила депутат.
"И если зайти просто в ту же евпаторийскую больницу, сакскую, белогорскую, бахчисарайскую, вы увидите, что там вот то украинское наследие, которое осталось и которым многие возмущаются, оно лишь усугубилось. Ещё хуже стало, к примеру, в больнице, которой деньги были выделены на ремонт. Ремонт сделан следующим образом: на старую облупленную краску на подоконниках просто нанесли другой слой краски, и сделалось ещё хуже", - рассказала Поклонская в эфире радио "Комсомольская правда".
В Керчи, по её словам, когда был взрыв в колледже, людям в коридорах больницы проводили операции. Сама же больница, по ощущениям Поклонской, выглядит, наверное, хуже, чем в 40-х годах прошлого века.
"Это ужасная вонь, это ничего не работает, это нет элементарных белых простыней…" - поделилась впечатлениями депутат.
По словам Поклонской, она писала по этому поводу и главе Крыма, и министру здравоохранения России, меры уже принимаются.
Он добавила, что если бы была прокурором, то министры за махинации с бюджетными деньгами были бы не уволены, а сидели бы в тюрьмах.
"Я считаю, что, если министр не справился со своими обязанностями, и были выделены федеральные деньги и эти деньги пошли куда-то не туда, он должен сидеть в тюрьме", - подчеркнула депутат.
Поклонская считает, что в России воруют везде, и Крым не исключение, однако конкретных фактов, которые она могла бы проверить, как это делала в бытность прокурором, у неё сейчас нет.
"На сегодняшний день я такие заявления делаю, исходя из того, что я народный избранник, депутат, я вижу, что происходит", - резюмировала Поклонская.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
25 ноября 2020, 04:25
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
25 ноября 2020, 06:15
Американцы чудом избежали ракетного удара России: "Когда кто-то подходит к нашей границе..."
25 ноября 2020, 02:35
Гордон заявил о диверсии в России. Скабеева ответила: "Дима реально псих"
25 ноября 2020, 00:45
Русские предотвратили вторжение "Маккейна": Британцы испугались Третьей мировой войны
25 ноября 2020, 08:05
Президенту Украины нужна была кровь: Эксперт объяснил, почему рухнул керченский план Порошенко
25 ноября 2020, 15:25
Тотальное поражение "команды Дмитрия Медведева" стало реальностью
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 ноября 2020, 04:25
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
25 ноября 2020, 00:45
Пассажиры чуть не выбросили пенсионерку из трамвая за украинский язык
25 ноября 2020, 00:45
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
25 ноября 2020, 06:15
Американцы чудом избежали ракетного удара России: "Когда кто-то подходит к нашей...
25 ноября 2020, 02:35
Гордон заявил о диверсии в России. Скабеева ответила: "Дима реально псих"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 ноября 2020, 06:10
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
20 ноября 2020, 06:10
Канадский доктор разбил все меры борьбы с COVID: "Люди ходят, повинуясь, как лемминги"
22 ноября 2020, 19:35
США отправили на Ближний Восток ударные силы авиации. Что-то готовится?
22 ноября 2020, 21:25
"Ну что, Коля, помогли тебе твои американские ляхи?": Блогер расшифровал фото дня с Шойгу
20 ноября 2020, 09:50
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления сделал решающий прогноз
22 ноября 2020, 11:20
Поросячий восторг и злорадство: Аксенов припомнил украинским властям водную блокаду Крыма
23 ноября 2020, 16:40
На Украине признали вину в крушении MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.