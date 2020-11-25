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Поклонская предложила сажать министров: Деньги ушли не туда? В тюрьму!
25 ноября 2020, 19:05 • 92 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассуждая о проблемах здравоохранения в Крыму заявила, что ситуация меняется, но медленно. Она напомнила и об отставках министров в регионе, отметив, что если бы была прокурором, то министры, потратившие бюджетные деньги "не туда", не просто увольнялись бы, а шли в тюрьму.
По словам Поклонской, она часто обращается с запросами к властям Крыма по поводу проблем здравоохранения. Ситуация, конечно, меняется, но медленно, отметила депутат.
"И если зайти просто в ту же евпаторийскую больницу, сакскую, белогорскую, бахчисарайскую, вы увидите, что там вот то украинское наследие, которое осталось и которым многие возмущаются, оно лишь усугубилось. Ещё хуже стало, к примеру, в больнице, которой деньги были выделены на ремонт. Ремонт сделан следующим образом: на старую облупленную краску на подоконниках просто нанесли другой слой краски, и сделалось ещё хуже", - рассказала Поклонская в эфире радио "Комсомольская правда".
В Керчи, по её словам, когда был взрыв в колледже, людям в коридорах больницы проводили операции. Сама же больница, по ощущениям Поклонской, выглядит, наверное, хуже, чем в 40-х годах прошлого века.
"Это ужасная вонь, это ничего не работает, это нет элементарных белых простыней…" - поделилась впечатлениями депутат.
По словам Поклонской, она писала по этому поводу и главе Крыма, и министру здравоохранения России, меры уже принимаются.
Он добавила, что если бы была прокурором, то министры за махинации с бюджетными деньгами были бы не уволены, а сидели бы в тюрьмах.
"Я считаю, что, если министр не справился со своими обязанностями, и были выделены федеральные деньги и эти деньги пошли куда-то не туда, он должен сидеть в тюрьме", - подчеркнула депутат.
Поклонская считает, что в России воруют везде, и Крым не исключение, однако конкретных фактов, которые она могла бы проверить, как это делала в бытность прокурором, у неё сейчас нет.
"На сегодняшний день я такие заявления делаю, исходя из того, что я народный избранник, депутат, я вижу, что происходит", - резюмировала Поклонская.
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